إنجى علي تقدم حلقه خاصة عن حليم وأحمد زكى في "أسرار النجوم" الليلة





تقدم الاعلامية إنجى على في برنامجها الإذاعي "أسرار النجوم" عبر أثير محطه تلفزيون وراديو نجوم FM100.6 حلقه عن العندليب عبدالحليم حافظ فى ذكرى وفاته.





كما تقدم حلقه خاصه عن النمر الأسود أحمد زكى في ذكرى وفاتهز





يذاع البرنامج الساعه الثامنة مساءً حتى الساعه العاشره مساءً وتتحدث أنجى على عن مشوار الفنان والمطرب العندليب عبدالحليم حافظ وبدايته الفنيه حتى مرضه ووفاته، كما تتحدث عن الفنان الكبير أحمد زكى وبدايته وأهم أدواره فى السينما والتلفزيون وحتى وفاته.