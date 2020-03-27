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مستشار الرئيس للشئون الصحية: الدولة تكثف جهودها للحفاظ على المواطنين.. والأمور تسير بطريقة جيدة بمصر

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:15 ص
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بوابة الفجر
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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة والوقاية، أن الدولة طبقت خطوات استباقية في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن إجراء حظر تجول حركة المواطنين إيجابيًا، ويستهدف الحفاظ على حياة المواطنين.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي لقناة  TeN، إلى أن الدولة تعمل جاهدة، وتكثف جهودها من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وتتبع الإجراءات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن الأمور تسير بطريقة جيدة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية الوقائية، أن المواطنين هم من يجب أن يتكاتفوا من أجل الحد من انتشار المرض، حيث أن تقليل التجمعات يساهم في تخفيض معدل انتشار المرض، منوها بأنه كلما طبقت اجراءات احترازية شديدة، وساهم المواطنين في تقليل الحركة كلما تحسن الوضع.


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