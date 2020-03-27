Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكرة العالمية تبحث عن "صلاح الجديد" في مرحلة ما بعد ميسي

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:11 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف تقرير بريطاني عن أبرز اللاعبين في العالم الذين حصلوا على لقب «ميسي الجديد»، وفي مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. 

وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، في تقريرها الى نجم ليفربول خلال التقرير تحت عنوان «صلاح - ميسي المصري، مشيرة الى أنه كان هناك وقت من المستحيل فيه مقارنة صلاح مع ميسي، وبالتحديد حينما كان يلعب مع تشيلسي.

وذكرت:صلاح ازدهر اسمه في ليفربول، الملك المصري ليس بمستوى ميسي لكنه قريب جدًا، المقارنة والتشبيه مع ميسي بدأت حينما كان يلعب صلاح في بازل، وبكل أمانة ذلك الأمر كان عادلا جدا.

وأضافت:صلاح هو الآن واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وسيطلق قريبا على اللاعبين لقب "صلاح الجديد".

وعن مجموعة من اللاعبين حول العالم كان يطلق عليهم "ميسي الجديد"، أكدت أن اللقب انتقل من السويسري جوردان شاكيري لاعب ليفربول، ومارتن أوديجارد لاعب ريال سواسيداد الإسباني وغيرهم من لاعبي العالم.

أخبار تهمك

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ حوالي 7 ساعات

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

القيعي: نعاني من "الزملكة" ولم أسىء لأحمد فتحي

منذ 40 دقيقة

عاجل - تفاصيل تجديد أحمد فتحي عقده مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل تعافي 10 إيطاليين من فيروس كورونا في صعيد مصر

منذ ساعة و 17 دقيقة

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن عن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق في نادي الزمالك "فيديو"

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرة سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحريق نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدر قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

09:22 م

صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

11:19 م

تفاصيل تعافي 10 إيطاليين من فيروس كورونا في صعيد مصر

12:17 ص

عاجل - تفاصيل تجديد أحمد فتحي عقده مع الأهلي

11:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status