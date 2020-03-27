الكرة العالمية تبحث عن "صلاح الجديد" في مرحلة ما بعد ميسي

كشف تقرير بريطاني عن أبرز اللاعبين في العالم الذين حصلوا على لقب «ميسي الجديد»، وفي مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.





وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، في تقريرها الى نجم ليفربول خلال التقرير تحت عنوان «صلاح - ميسي المصري، مشيرة الى أنه كان هناك وقت من المستحيل فيه مقارنة صلاح مع ميسي، وبالتحديد حينما كان يلعب مع تشيلسي.







وذكرت:صلاح ازدهر اسمه في ليفربول، الملك المصري ليس بمستوى ميسي لكنه قريب جدًا، المقارنة والتشبيه مع ميسي بدأت حينما كان يلعب صلاح في بازل، وبكل أمانة ذلك الأمر كان عادلا جدا.







وأضافت:صلاح هو الآن واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وسيطلق قريبا على اللاعبين لقب "صلاح الجديد".





