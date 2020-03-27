سيد عامر فى حوار لـ "الفجر الرياضى ": المنصورة أفضل تجاربي وعاصرت أفضل جيل ببنى سويف ومنصب الرجل الأول " تأخر"





تألق سيد عامر لاعب بني سويف الأسبق، بصفوف الفريق السويفي، وخاض عدة تجارب متميزة بصفوف المنصورة، وغزل المحلة، والجونة، والكروم، وغيرها ، ومنعته الإصابة بقطع بالرباط الصليبي، من استكمال مشواره الكروي، كلاعب، ليقرر بعدها الاتجاه للعمل بمجال التدريب.



وكشف عامر أحد لاعبي بنى سويف الموهوبين فى حوار لـ " للفجر الرياضى " عن ذكرياته مع الساحة المستديرة، ولماذا اتجه للتدريب، ومتى يصبح الرجل الأول ، وكيف يرى الكرة ببنى سويف والصعيد خلال الحوار التالي :



- حدثنا عن بطاقة التعارف وبدايتك الكروية ؟



من مواليد 1976 بدأت ممارسة كرة القدم بعام 1993 بصفوف قطاع الناشئين بنادى بني سويف الرياضى وذلك بعد أن اختارنى المدرب ميشيل فؤاد أثناء المشاركة بدوري المدارس حيث كان يتولى منصب مدرب نادي بني سويف ، ولعبت بصفوف فرق الناشئين بالكامل حتي تم تصعيدي للفريق الأول عن طريق المدير الفني شديد قناوي وكنت أبلغ من العمر ١٨ عام .



- ما ذكرياتك خلال مشوارك ببنى سويف ؟



عاصرت مدربين كبار بنادي بني سويف منهم على سبيل المثال المديرين الفنيين أيمن جاب الله والراحل محمد ابو الحسنـ كما عاصرت افضل جيل بنادي بني سويف أبرزهم محمد شاكر، ووفي هذا الموسم حصلت على لقب هدّاف الفريق والمجموعة و صعدنا الي دوري الترقي .



كما أذكر من اللاعبين خلال تلك الفترة، مصطفي ابو السعود و حمادة محروس والراحل ايمن شكري وطه عطا و عماد شاكر وسيد لطفي و ياسر ربيع وممدوح عبد الحي وتامر ابو حديدة واحمد صلاح ومرسي بيبو وسيد شلبي ومحمد حسن و محمد يوسف ووائل عبد العال وعمرو عبد العال وطارق فتحى وأحمد عبد المنعم ووليد سيد وفكرى شعبان وخالد صلاح. .



- أشهر اللاعبين الذىن زاملتهم خلال مشوارك الكروى ؟



الكثير من اللاعبين ولكن ياتى فى المقدمة محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك الحالي، وأحمد حسن ' دروجبا ' مهاجم الأهلي الأهلي ومحمود فتح الله لاعب الزمالك الأسبق.



- من المدربين الذين أسهموا فى تطور مستواك الفنى ؟



محمد شاكر ببني سويف وحسن مجاهد بالمنصورة.



- ماذا عن مشوار الملاعب؟



خلال مشوارى الكروي لعبت بصفوف أندية الشرقية والمنصورة و اسمنت اسيوط و غزل المحلة و الجونة والكروم ، وتمثلت اهم انجازاتى كلاعب فى الحصول علي المركز الرابع ببطولة الدوري الممتاز بصفوف المنصورة و المركز الخامس بصفوف غزل المحلة ونجحت فى الصعود للدورى الممتاز بصفوف الجونة .



- لماذا أعتزلت كرة القدم فى سن مبكرة ؟



اعتزلت موسم 2011 بعد تعرضي للإصابة بقطع بالرباط الصليبي وايقاف النشاط الكروى بسبب ثورة يناير ولذلك قررت حينها الاعتزال واتجهت لمجال التدريب بعد اعتزالي بنحو 6 شهور .



- لماذا إتجهت للتدريب؟



اتجهت للتدريب لأننى أعشق تلك المهنة واجد نفسى فيها وبدأت التدريب على يد ابو العينين شحاته بنادى الواسطى وادين بالفضل له فى دخولى مجال التدريب ، كما أدين بالفضل للمستشار جمال عويس ، رئيس نادى الواسطى فى إعطائه فرصه كبيرة لي.



- ما هى أهم محطاتك التدريبية ؟



اهم المناصب هى تولى منصب مدرب عام بنادى الواسطى والاسيوطى وبنى سويف والنصر للتعدين ومدير فنى الواسطى ، وتمثل أهم الانجازات هى صعودى بصفوف الواسطى لدورة للترقى .



- محطات تدريبية عديدة ما هى اصعبها من وجهة نظرك ؟



أصعب تلك المناصب عندما توليت منصب المدير فنى للواسطى بمنتصف أحد المواسم وكان الفريق يعانى من شبح الهبوط، والحمد لله نجحت فى إبقاء الفريق بعد اجتياز المباراة الفاصلة أمام بترول اسيوط .



- ماذا عن فترة تواجدك كلاعب في المنصورة؟



نادى المنصورة من اقرب الفرق الى قلبى وافضل محطة لى كلاعب وعشت به اجمل فترات حياتى واكن له كل الفضل فى صنع أسمى وانا متابع جيد له واتمنى صعوده للممتاز .



- كيف ترى الفارق بين كرة القدم فى السنوات الماضية وحاليا ؟



الفرق بين كره القدم ' زمان ' و حاليا هو الانتماء وكثرة المواهب التى كانت موجودة بالسنوات الماضية ، والإحتراف تحكم فى تغيير كل شى وأصبحت المادة هى المتحكم الرئيسي فى كرة القدم .



- أين سيد عامر في مهمة الرجل الأول ؟



اعترف لك اننى متأخر جدا فى تولى منصب المدير الفني، وأتمنى أن أحصل على فرصة باذن الله ، ولكن هذا لا يقلل منى أبدا فانا عملت بمنصب المدرب عام مع قامات كبيرة بمجال التدريب وهم ابوالعنين شحاته و محمد يوسف و أيمن جاب الله وهؤلاء نجوم كبار جدا فى عالم التدريب واصحاب فضل علي واستفدت منهم كثيرا بمجال التدريب .



- كيف ترى المنافسة بمجموعة الصعيد بالقسم الثانى ؟



المنافسه صعبة جدا هذا الموسم فى مجموعه الصعيد وأتمنى من الله صعود فريق بلدى - بني سويف - الذى انتمى له .



وما هى رسالتك الأخيرة ؟



اتمنى من المولى عز وجل نمر بتلك الأزمة على خير فى القريب العاجل وأن يعود أيضا النشاط الكروى والرياضى مرة أخرى مع التزام الجميع بتعليمات الفترة الحالية لتخطي أزمة إنتشار فيروس كورونا.