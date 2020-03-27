Advertisements
Advertisements
Advertisements

القيعي: نعاني من "الزملكة" ولم أسىء لأحمد فتحي

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، أنه لا صحة لما تردد عن هجومه على أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق.

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "لم أسئ لفتحي بسبب عدم تجديد عقده، وأرفض التشكيك في علاقتي معه.. رسالتي فقط كانت إلى نادر شوقي وكيل أعماله، حيث طالبته بحسم موقف اللاعب، لكن البعض يحاول اختصار حديثي في نقطة معينة، وأيضا من حق نادر شوقي استخدام الأسلوب المناسب في عملية التفاوض، وانتقادي اللأمور من وجهة نظري".


وعن هجوم لاعبي الزمالك السابقين ومنهم نادر السيد وجمال عبدالحميد قال: "تعاقدنا مع نادر لأنه كانت هناك أزمة، بين عصام الحضري ومانويل جوزيه، وكان هو أفضل البدائل، ولكنه تنافس مع حارس يقاتل في التدريبات، والأهلي تعامل باحترافية، وظل الحضري يشارك رغم خلافه مع الجهاز الفني،أطالب جمال عبدالحميد ألا يتحدث كثيرا عن واقعة رحيله، لأن الأهلي لم يرفض علاجه، بل تكفل بعلاجه تيسير الهواري، رجل الأعمال الأهلاوي، بموافقة رئيس النادي وقتها صالح سليم".

واشار: "الإعلام الذي ينتمي لنادي الزمالك، أصبح يسيطر بنسبة 80% على الساحة حاليا حديثي عن زملكة الإعلام يتحقق، البعض يحاول الإضرار بمصالح الأهلي، والوقيعة بين النادي وبعض الشخصيات والجهات واللاعبين".

وعن مستقبل قائد الفريق، حسام عاشور، قال: "الأقرب أن يتخذ اللاعب خطوة الاعتزال، عقب نهاية الموسم الحالي.. عدم تجديد عقده قرار فني للمدرب رينيه فايلر".

أخبار تهمك

عاجل - بشرة سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

القيعي: نعاني من "الزملكة" ولم أسىء لأحمد فتحي

منذ 41 دقيقة

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدر قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحريق نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلن عن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل تعافي 10 إيطاليين من فيروس كورونا في صعيد مصر

منذ ساعة و 17 دقيقة

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ حوالي 8 ساعات

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تفاصيل تجديد أحمد فتحي عقده مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حريق في نادي الزمالك "فيديو"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

09:22 م

صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

11:19 م

تفاصيل تعافي 10 إيطاليين من فيروس كورونا في صعيد مصر

12:17 ص

عاجل - تفاصيل تجديد أحمد فتحي عقده مع الأهلي

11:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status