القيعي: نعاني من "الزملكة" ولم أسىء لأحمد فتحي

أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، أنه لا صحة لما تردد عن هجومه على أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق.

أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، أنه لا صحة لما تردد عن هجومه على أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق.

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "لم أسئ لفتحي بسبب عدم تجديد عقده، وأرفض التشكيك في علاقتي معه.. رسالتي فقط كانت إلى نادر شوقي وكيل أعماله، حيث طالبته بحسم موقف اللاعب، لكن البعض يحاول اختصار حديثي في نقطة معينة، وأيضا من حق نادر شوقي استخدام الأسلوب المناسب في عملية التفاوض، وانتقادي اللأمور من وجهة نظري".

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "لم أسئ لفتحي بسبب عدم تجديد عقده، وأرفض التشكيك في علاقتي معه.. رسالتي فقط كانت إلى نادر شوقي وكيل أعماله، حيث طالبته بحسم موقف اللاعب، لكن البعض يحاول اختصار حديثي في نقطة معينة، وأيضا من حق نادر شوقي استخدام الأسلوب المناسب في عملية التفاوض، وانتقادي اللأمور من وجهة نظري".