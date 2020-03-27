Advertisements
Advertisements
Advertisements

مرتضى منصور يكشف حقيقة تخفيض العقود ويرفض عرض خرافي لإحتراف أبوجبل

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:40 ص
Advertisements
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن النادي لا يعاني ماليا حتى يتم مناقشة تخفيض عقود لاعبي الفريق الأول، على خلفية تعليق النشاط الرياضي مؤخرًا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "لم نناقش أمر تخفيض عقود لاعبي الفريق، هذا الأمر لن يحدث، وكل ما أثير في هذا الشأن غير صحيح".

أضاف : لم نتفاوض مع اللاعب حتى الآن، ولم نرصد أي مبالغ مالية، من يرغب في الرحيل، عليه جلب عروض رسمية، وسأوافق عليها دون تردد، مثلما حدث مع أكثر من لاعب في وقت سابق".

وعن التجديد للفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق، أكد رئيس الزمالك: "لم أجتمع به منذ تعليق النشاط الرياضي، ولم أفتح معه ملف تجديد عقده".

 ونفى رئيس الزمالك ما ذكرته عدد من التقارير الصحفية بتلقي محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، عرضًا من نادي النصر السعودي.

أخبار تهمك

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن عن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ حوالي 8 ساعات

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

منذ حوالي 4 ساعات

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ حوالي 7 ساعات

القيعي: نعاني من "الزملكة" ولم أسىء لأحمد فتحي

منذ 41 دقيقة

عاجل - بشرة سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحريق نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. حريق في نادي الزمالك "فيديو"

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل تعافي 10 إيطاليين من فيروس كورونا في صعيد مصر

منذ ساعة و 17 دقيقة

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تفاصيل تجديد أحمد فتحي عقده مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يصدر قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

09:22 م

صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

11:19 م

عاجل - تفاصيل تجديد أحمد فتحي عقده مع الأهلي

11:49 م

تفاصيل تعافي 10 إيطاليين من فيروس كورونا في صعيد مصر

12:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status