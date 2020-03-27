مرتضى منصور يكشف حقيقة تخفيض العقود ويرفض عرض خرافي لإحتراف أبوجبل

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن النادي لا يعاني ماليا حتى يتم مناقشة تخفيض عقود لاعبي الفريق الأول، على خلفية تعليق النشاط الرياضي مؤخرًا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن النادي لا يعاني ماليا حتى يتم مناقشة تخفيض عقود لاعبي الفريق الأول، على خلفية تعليق النشاط الرياضي مؤخرًا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "لم نناقش أمر تخفيض عقود لاعبي الفريق، هذا الأمر لن يحدث، وكل ما أثير في هذا الشأن غير صحيح".

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "لم نناقش أمر تخفيض عقود لاعبي الفريق، هذا الأمر لن يحدث، وكل ما أثير في هذا الشأن غير صحيح".

أضاف : لم نتفاوض مع اللاعب حتى الآن، ولم نرصد أي مبالغ مالية، من يرغب في الرحيل، عليه جلب عروض رسمية، وسأوافق عليها دون تردد، مثلما حدث مع أكثر من لاعب في وقت سابق".

أضاف : لم نتفاوض مع اللاعب حتى الآن، ولم نرصد أي مبالغ مالية، من يرغب في الرحيل، عليه جلب عروض رسمية، وسأوافق عليها دون تردد، مثلما حدث مع أكثر من لاعب في وقت سابق".

وعن التجديد للفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق، أكد رئيس الزمالك: "لم أجتمع به منذ تعليق النشاط الرياضي، ولم أفتح معه ملف تجديد عقده".



