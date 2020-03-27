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إسلام جمال يكشف لـ"الفجر الفني" سبب خضوعه لعملية جراحية في عينه

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:46 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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طمأن الفنان إسلام جمال محبيه على صحته، بعدما أعلن مؤخرًا عن إجرائه لعملية جراحية في عينه.

وأوضح إسلام جمال، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" سبب خضوعه لعملية جراحية في عينه، حيث قال إنه كان يُعاني من تجمع مياه على العين، وبدأ يشعر بتحسن بعد قيامه بعمل ليزك للمرة الثانية بعد أن تعرضت الأولى للتلف.

وفي سياق آخر، يُعرض لإسلام جمال حاليًا مسلسل"قوت القلوب" والمسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة، بطولة ماجدة زكي، خالد زكي،حمادة بركات،سهر الصايغ،ديانا هشام، رانيا فريد شوقي، نورهان.

يذكر أن إسلام جمال يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل"ونحب تاني ليه"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين،إخراج مصطفى فكري،بطولة ياسمين عبدالعزيز ، كريم فهمي،شريف منير،أحمد سعيد عبدالغني،سوسن بدر، عماد رشاد.


الكلمات المفتاحية

فنان عملية الفجر الفني اسلام جمال

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