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الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة: شديد البرودة

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 27 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجه، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ الخميس، وتقل حدتها مع بداية يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام.

وكشفت إيمان شاكر، خلال تصريحات تلفزيونية، عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال التقلبات الجوية، حيث تتساقط الأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناة وتصل لحد السيول على خليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من جنوب البلاد.

وكانت أعلنت الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وخاصة القاهرة، الخميس، والجمعة.

فيما شهدت سماء أغلب المحافظات غيوم ونشاط للرياح امتدت لعدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، وتؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق خاصة الطرق الصحراوية والطرق الرئيسية.
الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة: شديد البرودة
الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة: شديد البرودة

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