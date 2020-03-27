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بـ "الكمامة".. فيفي عبده: الموضوع خطير مستعجلين ليه على موتنا

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:07 ص
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بوابة الفجر
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طالبت الفنانة المصرية فيفي عبده جمهورها بالبقاء في المنازل خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية في "إنستغجرام".

وقالت في الفيديو: "عايزة أقول لكم اتلزموا بالبقاء في البيت، الموضوع خطير ليه مستعجلين موتنا؟!"

وأضافت: "نزولكم معناه جلب المرض إلى أهاليكم، فرجاء التزام المنازل وعدم النزول".

وظهرت فيفي وهي ترتدي كمامة وتخفي عينيها خلف نظارة شمسية كبيرة، وطلبت من متابعيها عدم الخروج إلا في حالة الضرورة فقط، للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم.

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