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ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالصف

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:13 ص
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حادث الطريق الإقليمي
حادث الطريق الإقليمي
إيريني صفوت
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حصلت بوابة "الفجر"، على عدد من أسماء الضحايا في حادث اصطدام تريلا بـ١٤ سيارة أعلى الطريق الأقليمي بالصف، والذي أسفر عن مصرع ١٧ شخصا وإصابة ١٤ آخرين.

 المتوفون هم كل من: إسلام مهدي حمودة من مركز أبو النمرس، ومحمد ربيع أحمد فخر الدين، وأحمد محمد عبد الغني، ومحمد سعيد عزام يونس، ومصطفي نصر عبدالرحمن من قرية طهما مركز العياط.

والمصابون هم كل من: محمد رمضان عبد الوهاب" و"جرجس ملاك" ومحمود عبد الكريم" و"محمود عبد الستار يوسف" تم نقلم لمستشفى القصر العيني، وأيضا "محمد عطا الله"، و" مينا ملاك" تم نقلهم لميتشفى حلوان.
 
وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في وقت سابق حبس سائق سيارة النقل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في حادث اصطدام سيارته ب١٤ سيارة متوقفة أعلى الطريق الدائري بالصف خلال فترة الحظر.

وتواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في حادث اصطدام تريلا بسيارات متوقفة، أعلى الطريق الدائري، بمنطقة الطف، خلال فترة الحظر، ما أسفر عن مصرع وإصابة ٣٠ شخصًا.

واستمعت النيابة، لأقوال السائق المتسبب في الواقعة، الذي أكد أنه على علم بفترة الحظر، وكان يظن أن الطريق خاليًا من المارة حيث قاد السيارة بسرعة كبيرة، ووجد كمينًا على الطريق لفحص السيارات، وأثناء قربه للكمين لم يعلم انتظار بعض السيارات، فواصل القيادة بسرعة، وعندما شاهد السيارات حاول التوقف ولكن عجلة القيادة اختلت من يده، ما دفعه للاصطدام بالسيارات المتوقفة.

وانتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع اصطدام "تريلا" بـ١٤ سيارة متوقفة أعلى الطريق الإقليمي، بمنطقة الصف خلال فترة الحظر، ما أسفر عنه مصرع ١٨ شخصًا وإصابة ١٢ آخرين.

واستعلمت النيابة، عن حالة المصابين تمهيدًا لسؤالهم، حول الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث أعلى الطريقة الدائرى الإقليم الذي يقع بدائرة القسم، ما نتج عنه ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن سائق سيارة (تريلا) اصطدم بـ14 سيارة مصطفة أعلى الطريق الأقليمي، بمنطقة الصف بسبب حظر التجول، ما أدي إلى مصرع 18 فردًا واصابة آخرين حال تواجدهم داخل السيارات التي اصطدمت بها الـ"تريلا"، واستخرجت الجثث ونقل المصابين للمستشفى وتم التحفظ على سائق الـ"تريلا"، وحُرر محضر بالواقعة.

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