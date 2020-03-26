عاجل - تفاصيل تجديد أحمد فتحي عقده مع الأهلي



وأضاف :"جلسة الاثنين المقبل سيتم خلالها حسم كافة الأمور وسيوقع أحمد فتحي على عقود التجديد للأهلي".



والجدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح أعلنت اليوم بأن هناك جلسة ستعقد الاثنين المقبل مع أحمد فتحي ووكيله من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.



وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية :"أحمد فتحي سيجدد للنادي الأهلي موسمين أو ثلاثة مواسم".