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عاجل - تفاصيل تجديد أحمد فتحي عقده مع الأهلي

الخميس 26/مارس/2020 - 11:49 م
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فتحي
فتحي
علي نبوي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير أخر التطورات في تجديد النادي الأهلي تعاقده مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية :"أحمد فتحي سيجدد للنادي الأهلي موسمين أو ثلاثة مواسم".

وأضاف :"جلسة الاثنين المقبل سيتم خلالها حسم كافة الأمور وسيوقع أحمد فتحي على عقود التجديد للأهلي".

والجدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح أعلنت اليوم بأن هناك جلسة ستعقد الاثنين المقبل مع أحمد فتحي ووكيله من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

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عقد فتحي الأهلي أخبار الأهلي أحمد فتحي

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