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ترامب: بحثنا في قمة مجموعة العشرين سبل مكافحة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 11:45 م
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الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الخميس خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الذي تعقده خلية الأزمة حول فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البيت الأبيض، إننا "بحثنا في قمة مجموعة العشرين الافتراضية سبل مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف ترامب: "أجريت اجتماعا مع حكام الولايات بعد قمة الـ 20 الافتراضية؛ لبحث الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس"، مؤكداً على أن الحزمة الاقتصادية تهدف لدعم المواطنين الأمريكيين بما في ذلك دفع الرواتب.

وتابع: أنني "ممتن للجمهوريين والديموقراطيين لتعاونهم في مواجهة أزمة الفيروس القاتل، ونعمل مع شركائنا حول العالم لوقف انتشار كورونا".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من مساء اليوم، بأن الولايات المتحدة أصبحت تفوق الصين في عدد الإصابات بفيروس كورونا ليصل العدد إلى 81,321 حالة.

ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 526 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 23 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 123 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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مجموعة العشرين كورونا قمة العشرين فيروس كورونا فيروس ترامب

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