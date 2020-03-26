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عمرو يوسف في جلسة تصوير جديدة بالجونة (صور)

الخميس 26/مارس/2020 - 11:56 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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خضع النجم عمرو يوسف إلى جلسة تصوير جديدة في الجونة  لصالح مجلة حورس المجلة الرسمية بخطوط مصر للطيران من تصوير الفنان هادي كرم وتنسيق الصحفية آيات الامين، وظهر عمرو يوسف في جلسة التصوير  بإطلالة صيفية رائعة.

وقد أعلن  عمرو يوسف مؤخرا قبوله تحدي كوكبة من الفنانين، فى إطار الدعوة التى أطلقها عدد كبير من النجوم للتكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول تحت اسم "تحدى الخير"، مؤكدا أنه سيتكفل بـ100 أسرة الشهر المقبل.

يذكر أن عمرو يوسف قام مؤخرا بتصوير جزء كبير من مسلسل « خالد بن الوليد» ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم يوسف شعبان وبيومي فؤاد وسوسن بدر  ورانيا محمود ياسين . المسلسل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج تامر مرسي.

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