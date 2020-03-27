أسعار الدولار اليوم الجمعة 27-3-2020.. استقرار في سعر العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم





تذبذبت أسعار الدولار خلال تعاملات الأسبوع بشكل محدود يقتصر على بنكين ليصعد ويعاود التراجع في نهاية التعاملات ليستقر سعر الدولار اليوم الجمعة، مع اغلاق البنوك أبوابها بمناسبة الأجازة الأسبوعية، ويتسمر توجه بعض المواطنين للتخلي عن العملة الأمريكية من أجل شراء شهادات الـ 15 % المطروحة في بنكا مصر والأهلي، مع توقعات بتراجع العملة الخضراء مع تزايد المعروض في السوق، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.





أسعار الدولار اليوم في البنوك:





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.6881 15.8181 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك مصر 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 15.80 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك بلوم 15.70 15.80 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.71 15.80 سعر الدولار في بنك SAIB 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.71 15.81 سعر الدولار في بنك HSBC 15.70 15.80 سعر الدولار في المصرف العربي 15.70 15.80 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك عودة 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك المشرق 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.70 15.80 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.70 15.80









أسعار الدولار أمام سلة العملات:



