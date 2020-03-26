شرطة الرياض تطيح بمخالفي أمر منع التجول

قامت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، بإطاحة عدد من الأشخاص خالفوا أمر منع التجول، الذين تطاول أحدهم على رجال الأمن عبر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.





وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل لأشخاص بمحافظة القويعية، يتضمن مخالفتهم أمر منع التجول، وتلفظ أحدهم على رجال الأمن، وارتكابهم جريمةٍ معلوماتية، تمثلت بتصوير ذلك ونشره.. فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هويتهم والقبض عليهم، وهم مواطنون في العقد الثاني من العمر، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.



