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شرطة الرياض تطيح بمخالفي أمر منع التجول

الخميس 26/مارس/2020 - 11:22 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قامت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، بإطاحة عدد من الأشخاص خالفوا أمر منع التجول، الذين تطاول أحدهم على رجال الأمن عبر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل لأشخاص بمحافظة القويعية، يتضمن مخالفتهم أمر منع التجول، وتلفظ أحدهم على رجال الأمن، وارتكابهم جريمةٍ معلوماتية، تمثلت بتصوير ذلك ونشره.. فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هويتهم والقبض عليهم، وهم مواطنون في العقد الثاني من العمر، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية. 

ويذكر أن قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المستهترين بقرار منع التجول.

وأضاف الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، أن قرار منع التجول نص على البقاء في المنزل، وليس معناها أن يمارس الشخص أعماله خارج المنزل فهذا مخالف.

وتابع متحدث الداخلية: "توجد هناك منشآت وأنشطة مستثناة من منع التجول، ونؤكد أن جميع الطرق التي تؤدي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، تحت السيطرة الأمنية".

من جانبها، أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص، فيما تعافى 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.

وبين متحدث الصحة، أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل 1012 حالة حتى الآن، وأن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 112 حالة.

وافتتح خادم الحرمين الشرفين، اليوم الخميس، قمة استثنائية لمجموعة العشرين لبحث التصدي لجائحة فيروس كورونا.


وقال الملك سلمان: خالص التعازي لدول العالم التي فقدت مواطنيها بسبب كورونا، مضيفًا: طتأثير هذه الجائحة تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية".

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