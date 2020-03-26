شوبير يفجر كواليس مدوية في استقالة جمال الغندور من لجنة الحكام



وواصل :"جمال الغندور كان سعيدا باللائحة الجديدة، وقامت الأندية بإرسال مباريات الكأس وفقا للائحة الجديدة والتي تقتضي بحصول الحكم على 5 ألاف جنيه في المباراة".



وتابع :"الحكام فوجئوا بأن الاتحاد يرغب في صرف مستحقات الحكام على اللائحة القديمة، هو جمال الغندور مميز بأنه صبور على الحكام الصغار".



وأشار :"مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك صنعت جفاء بينه وبين أعضاء اللجنة الخماسية وانتظروا بفارغ الصبر أي فرصة لرحيل جمال الغندور".



وأوضح :"كان هناك حالة غضب داخل اللجنة من جمال الغندور ولكنه لم يلقي لها بالا، وقام بتوجيه الدعوة إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة لحضور فرح نجله لكن الجنايني لم يذهب".



وأكمل :"اليوم كان هناك جلسة واللجنة وجهت له الشكر بعدما قام بتقديم استقالته، ليعلن الاتحاد بأن رحيل جمال الغندور جاء بناء على توقف النشاط".



وأتم :"سيصدر بيان بعد قليل من جانب اللجنة الخماسية سيتم خلالها بأن ما قولته ليس له أساس من الصحة وأن الغندور رحل بناء على طلبه وهو من تقدم باستقالته".



وقال في تصريحات تلفزيونية :"البداية هي أن العميد ثروت سويلم عندما كان رئيس مؤقت للاتحاد المصري لكرة القدم، قام باستقطاب سمير عثمان كرئيسا للجنة الحكام وأصدر لائحة جديدة للحكام".