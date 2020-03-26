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ميرور: قرار جديد من الاتحاد الإنجليزي

الخميس 26/مارس/2020 - 11:23 م
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الاتحاد الإنجليزي
الاتحاد الإنجليزي
وكالات
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يدرس مصير البطولات المحلية المؤجلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن الاتحاد الإنجليزي يفكر في إقامة المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي في شهر أكتوبر المقبل ، وذلك على الرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن بطولة الدوري التي تقرر تأجيلها إلى نهاية أبريل المقبل.

وكانت بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي توقفت بعد نهاية منافسات دور الستة عشر، قبل أن يتم تأجيلها إلى جانب بطولة الدوري الممتاز ، بعد انتشار كورونا في عدد من بلدان العالم.

وذكر الاتحاد في بيان له اليوم الخميس ، أنه سيحافظ على أحلام وطموحات كافة الأندية في اللعب باستاد "ويمبلي" الشهير، الذي يحتضن المباراة النهائية لمنافسات البطولة.

وكان من المفترض أن تقام مباريات دور الثمانية للبطولة يومي 21 و22مارس الجاري ، بلقاء ليستر سيتي مع ضيفه تشيلسي واستضافة نيوكاسل فريق مانشستر سيتي (حامل اللقب)، وحلول أرسنال ومانشستر يونايتد ضيفين على شيفيلد يونايتد ونوريتش سيتي على الترتيب.

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