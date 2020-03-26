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شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد

الخميس 26/مارس/2020 - 11:22 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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تفقد الدكتور أسامه طلعت، فور تسلمه مهام منصبه الجديد كرئيس لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، بعض المواقع والمناطق الأثرية، بمحافظة القاهرة.

ورافقه في جولته الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام، وبدأت الجولة بزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث رافقه ياسر عبدالكريم مدير عام بآثار القاهرة والجيزة ومحمد خليل مدير بالقاهرة والجيزة، ومحمد عبد الله مدير عام القلعة، وعدد من مديري ومفتشي وأمن المنطقة

وتفقد طلعت غرفة كاميرات المراقبة، ووحده التحكم، والمخازن، ومعالم القلعة المختلفة، وشدد على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالظرف الراهن وتكييف الوضع بالإمكانات المتاحة من الأفراد المتواجدين وتأمين تلك المواقع في ظل الأوضاع الحالية، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض العدد من العاملين.

واستمرارًا للجولة التفقدية قام بزيارة منطقة آثار جنوب القاهرة واستقبله ناجي حنفي مدير عام جنوب وأحمد إبراهيم مدير السلطان حسن، وياسر سباق مدير عام الدرب الأحمر، حيث زار مدرسة السلطان حسن، ومنزل على لبيب الأثري، وبيمارستان المؤيد، ومجموعة خاير بك الأثرية، وجامر آق سنقر الشهير بالجامع الأزرق، وتم التنبيه على الساده العاملين بضرورة تكاتف الجميع لتأمين ومتابعه المواقع الأثرية.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار بدأت في إجراءات تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الأثرية في شمال سيناء والدلتا ووجه بحري، واستكمال الأعمال في باقي المواقع في صعيد مصر والقاهرة الكبري وذلك في إطار سياسة الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وشملت أعمال التعقيم والتطهير جميع المناطق الأثرية والمقار الإدارية، منها المخزن المتحفي بشمال سيناء، ومنطقة آثار مطروح، والمواقع الأثرية في محافظات المنوفية، وتل بسطا وصان الحجر بالشرقية، ومنطقة آثار هرم هواره بالفيوم.

كما استمرت أعمال التعقيم باقي المناطق والمتاحف الأثرية في محافظة الإسكندرية منها منطقة كوم الناضورة الاثرية ومتحف المجوهرات الملكية والمتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف رشيد الوطني والمقر الإداري للآثار الغارقة، وفي محافظة المنيا شملت الأعمال منطقة آثار زاوية سلطان ومقابر فريزر، ومركز زوار تل العمارنة، والمخزن المتحفي بالبهنسا.

والجدير بالذكر أن أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين، وقد تمت أعمال التطهير وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتمت أعمال التطهير بالتنسيق معها وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة طوال فترة إغلاق المواقع والمتاحف الأثرية والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد
شاهد.. أولى جولات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد توليه منصبه الجديد

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