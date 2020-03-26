Advertisements
Advertisements
Advertisements

رضا عبد العال يفتح النار على نجل مرتضي منصور

الخميس 26/مارس/2020 - 11:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
قام رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، بالحديث عن إدارة أمير مرتضي منصور للكرة بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.


وقال عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "أمير مرتضي لم ينجح فى إدارة فريق الكرة داخل نادي الزمالك بسبب عدم نجاحه فى السيطرة على اللاعبين، والدليل خروج طارق حامد وجنش للمطالبة بالمستحقات المتأخرة فى وسائل الإعلام".

 
وأضاف: "أمير لن يعمل فى أى مكان بخلاف نادى الزمالك، ومرتضي لا يستطيع اقالته من القلعة البيضاء لأنه ابنه، وأين إسماعيل يوسف من فريق الكرة؟".


وقال رضا عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "المؤهلات ليس لها دخل على الإطلاق فى كرة القدم، ونادي الزمالك للألعاب الرياضية وليس للمؤهلات العليا".
 

وأضاف: "اختلافي مع مرتضي منصور بسبب أمير، وأملك من القدرات ما يؤهلني لقيادة نادي الزمالك ومنتخب مصر".

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن عن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح هام من "التعليم" لطلاب الصف الثاني الثانوي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ 43 دقيقة

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"المافيا تتبرع بـ7مليار و الأمر الآن متروك للسماء" ..الهبد يجتاح السوشيال ميديا عن فيروس كورونا في ايطاليا

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ حوالي 7 ساعات

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "التعليم": تأجيل امتحان المشروع الفني للدبلومات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحريق نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حريق في نادي الزمالك "فيديو"

منذ ساعتين و 15 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

09:22 م

صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

11:19 م

عاجل.. وزير التعليم يعلن عن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

09:33 م

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحريق نادي الزمالك

10:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status