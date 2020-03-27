وليد توفيق لـ"الفجر الفني": أحمد جمال صوت عربي جميل ومميز

محمد عساف أيضًا من الأصوات العربية المميزة.



يشار إلى أن وليد توفيق يمتاز بالإضافة إلى موهبته بالغناء بموهبة متميزة بالتلحين بدليل نجاح الأغاني التي لحنها لنفسه مثل وحدك حبيبي وعشقك عذاب.



ولوليد توفيق، الكثير من الأغاني منها أبوكي مين يا صبية، بهية، لفيت المداين، ايه العظمة دي كلها، واه واه، تيجي نقسم القمر، محلاها السمرة، غجرية، وحدك حبيبي، أدوب في دباديبو، كوبري 6 أكتوبر، ياليل، أكبر جرح، لمن هذا الجمال، يوه شوقد اهواكي، متعود عالسهر.









أعرب المطرب اللبناني وليد توفيق عن سعادته لوجود عدد من المطربين الشباب على الساحة الغنائية الذين يتميزون بالأصوات الجميلة والمميزة في الوطن العربي.وكشف وليد توفيق لـ"الفجر الفني"، عن أبرز الأصوات الشابة التى لفتت انتباهه، وأولهم المطرب أحمد جمال، واصفًا إياه بأنه يمتلك صوتًا عربيًا جميلًا، كما أشار إلى المطرب