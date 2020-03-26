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لمواجهة كورونا.. شركة أمن معلومات توفر منتجاتها مجاناً لمؤسسات الرعاية الصحية

الخميس 26/مارس/2020 - 11:07 م
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أمن المعلومات
أمن المعلومات
أحمد الشيخ
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أعلنت أحدى الشركات المتخصصة في حلول أمن المعلومات، عن تقديم منتجاتها الأمنية الأساسية الخاصة بحماية النقاط الطرفية مجانًا للمؤسسات الطبية لمدّة ستة أشهر، للمساعدة في حماية بُناها التحتية التقنية من التهديدات الرقمية في ظلّ الانتشار العالمي لوباء كورونا. 


وتتضمن القائمة الكاملة لهذه المنتجات المؤسسية"Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus وKaspersky Security for Microsoft Office 365 وKaspersky Endpoint Security for Business Advanced وKaspersky Hybrid Cloud Security".


وتُعدّ استمرارية العمليات وحماية البيانات أمرًا بالغ الأهمية لدى مؤسسات الرعاية الصحية،لا سيما في الوضع الراهن، عندما تكون واقعة تحت ضغط شديد وتضطر إلى تعبئة جميع طاقاتها لمساعدة الناس في هذه الظروف العصيبة. ومن المهمّ للمستشفيات والمؤسسات الطبية ضمان استقرار عمل المعدات الطبية وإتاحة البيانات باستمرار للطواقم الطبية، علاوة على حماية خصوصية المعلومات المهمة لمرضاهم.


وأتاحت الشركة حلولها الأمنيةالمؤسسية مجانًا للمؤسسات الطبية، بُغية مساعدتها على التأقلم مع الضغوط غير المسبوقة والمساعدة في تخفيف مخاطر الأمن الرقمي التي قد تنشأ خلال هذه الفترة.وتشمل هذه المنتجات حلول حماية النقاط الطرفية والبنى التحتية السحابية، والتي تتضمّن "Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced و Kaspersky Hybrid Cloud Security ، وحلّ تقديم حماية النقاط الطرفية كخدمةSaaS endpoint - Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus، وحل حماية النظامOffice 365 من مايكروسوفت Kaspersky Security for Microsoft Office 365".

وقالت إفغينيا نوموفا نائب الرئيس لشبكة المبيعات العالمية لدى الشركة، إن مؤسسات الرعاية الصحية تتعرض في هذه الظروف الحرجةإلى ضغوط هائلة تتحمل معها عبء مسؤولية كبيرة في حين تركز جهودها على إنقاذ حياة الناس ومحاربة تفشي المرض، وأضافت: "تتحمل طواقم الأطباء والممرضين معظم العبء،ويحتاجون بالتالي إلى كلّ دعم ممكن، وهنا نشعر أن من واجبنا تقديم الدعم التقني الأمني للمجتمع الطبي، ولذا قررنا أن نقدّم لمؤسسات الرعاية الصحية تراخيص استخدام مجانية لأهمّ منتجاتنا الأمنيةولمدة ستة أشهر".

وتوصي الشركة المؤسسات الطبية،علاوة على تقديم هذه المبادرة، بأن تتبع ممارسات الأمن الرقمي الفُضلى وتنفذ الإجراءات التالية بالسرعة الممكنة:


1. وضع برنامج للتوعية الأمني الرقمية الأساسي لكل العاملين في الحقل الطبي وموظفي الإدارة، يشمل أهم الممارسات الأساسية، مثل كلمات المرور وإدارة الحسابات الإلكترونية، وأمن البريد الإلكتروني، واستخدام أدوات التخزينUSB، وأمن الحاسوب الشخصي، والتصفح الآمن للويب، مع شرح الأخطار المتزايدةالتي تنطوي عليها التهديدات الرقمية والمحدقة بالأنظمة التقنية للرعاية الصحية.

2. الوقت الراهن أدعى للتحقّق من حلول حماية المرافق الطبية والصحية والتأكد من كونها محدثة ومضبوطة، وأنها تغطي جميع أجهزة الموظفين،مع تشغيل جدران الحماية من التهديدات القادمة عبر الإنترنت. ويجب أن يتيح الحلّ الأمني الحماية من هجمات طلب الفدية، التي تُعدّ أحد التهديدات الأكثر شيوعًا في استهداف المؤسسات الطبية.

3. التأكد من الضبط السليم لجميع الأجهزة الطبية وتحديث أنظمتها التشغيلية، ولا سيما أجهزة التنفس. وإذا كانت هناك مجال لحدوث زيادة سريعة في عدد هذه الأجهزة،ينبغي تطوير إجراء مخصّص لتثبيت الأجهزة الجديدة وضبطها وإعدادها بسرعة.


4. تعيّن المستشفيات موظفين جددًاتعيينًا عاجلًا، ما يعني زيادة عدد النقاط الطرفية عبر إدخال الأجهزة الشخصية للموظفين الجدد إلى الشبكة، ما يمكن أن يؤثر في سلامة الرؤية وسهولة التحكّم بالشبكات المؤسسية، لذا يجب أن تولي خدمات تقنية المعلومات حماية هذه الأجهزة الجديدةاهتمامًا خاصًا. ومن الأفضل أن يكون لدى المؤسسات ملفات تعريف وسياسات وتراخيص أمنية مُعدّة مسبقًا لإضافتها إلى الأجهزة الجديدة عند الحاجة.

5. التأكد من أن الحلول الأمنية الحاليةتتيح شراء تراخيص كافية لعدد متزايد من الأجهزة.

الكلمات المفتاحية

كاسبر سكاى فيروس كورونا ادارة المستشفيات أمن المعلومات

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