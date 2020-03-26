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أحمد جمال يفجر مفاجأة لجمهوره عبر "تويتر"

الخميس 26/مارس/2020 - 11:36 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر الفنان أحمد جمال تدوينة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

وكتب "جمال" قائلا: "‏هكون معاكم لايف يوم الأحد الجاي ٢٩ مارس الساعة ٩ مساءاً على إنستجرام أنغامي، نغني و نتكلم مع بعض لمدة ساعة".

وتابع "جمال" قائلا: "جهزوا أسئلتكم و الأغاني اللي حابين تسمعوها".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: يا أحلى خبر سمعته في حياتي، أيوة بقا مستنياك يا جيمي يا عالمي.

وعلى صعيد أخر قدم "جمال" العديد من الأغاني منها: "توكلنا على الله​، أنت أقوى، قد اللي قولنا، علي المزيكا، تكبيرات العيد، كل صلواتي، حي على الصلاة، مدد، يارب، افتح قلبك للقرآن، والناس نايمين، كفايه اقول محمد، استرني، ليلة القدر على الله، نشيد العاشقين، نفس الايد، مين يمدحك، قوم اختار حياتك، تحيا مصر، حكاية كبيرة، اخر ميعاد، اللى يقولك بحبك".

كما قدم: "بطلنا اللى يعطلنا، خط الحياة، دير بالك، عزوبية، لو سمحتى، مش كتير، هغنيلك، يلا نعيش، اضحكي، يا ليالى، جئت اليك، هنحب مين غيرها، معاك، مين هى مصر، كل واحد فينا، قسمه ونصيب، واحشني جدا، لو تعبان من الحياه، البنت دى، يفتح الله، النسيان، كل سنة وأنت طيب".

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