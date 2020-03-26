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البورصة الأمريكية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي

الخميس 26/مارس/2020 - 10:45 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
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انهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 1300 نقطة مع تركيز المستثمرين على صفقة التحفيز المالي، وبعد بيانات اقتصادية.

وقاد قطاعا المرافق والعقارات مكاسب البورصة الأمريكية بعدما حققا مكاسب تتجاوز 7 بالمائة لكل منهما، لتواصل "وول ستريت" الصعود للجلسة الثالثة على التوالي.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على صفقة تحفيز بقيمة تريليوني دولار بالأمس لإنقاذ الاقتصاد المنهك من تداعيات فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن ذخيرة البنك لن تنفد، مشيراً إلى أنه على استعداد مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الكورونا.

وأظهرت البيانات الاقتصادية زيادة قياسية في عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مع تداعيات فيروس كورونا.

كما كشفت بيانات أخرى عن تراجع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة بنحو 9 بالمائة، في حين تم تأكيد تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من 2019.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 6.4 بالمائة أو ما يعادل 1350 نقطة ليصل إلى مستوى 22552 نقطة.

كما زاد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 6.2 بالمائة إلى 2520.5 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 5.6 بالمائة مسجلاً 7975 نقطة.

وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 1.6 بالمائة إلى 99.30.


استجابت البورصة الأمريكية لصفقة التحفيز التى أقرها مجلس الشيوخ مع البيت الأبيض، لترتفع في مستهل التعاملات اليوم الخميس، ليصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو  460 نقطة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية زيادة قياسية في عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مع تداعيات فيروس كورونا.

كما كشفت بيانات أخرى عن تراجع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة بنحو 9 بالمائة، في حين تم تأكيد تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من 2019.

ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.2 بالمائة أو ما يعادل 460 نقطة ليصل إلى مستوى 21660 نقطة.

كما زاد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.8 بالمائة إلى 2520.5 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1.7 بالمائة مسجلاً 7508.2 نقطة.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية سجلت بالأمس أول ارتفاع لجلستين متتاليتين منذ فبراير المنصرم.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا طلبات الاعانه صفقة التحفيز تداعيات فيروس كورونا البورصة الامريكية 460

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