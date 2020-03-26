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حسام عاشور يستشير نجوم الأهلي السابقين بعد جلسة الخطيب

الخميس 26/مارس/2020 - 10:49 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإتخاذ قراره خلال الأيام القادمة، سواء بإعتزال كرة القدم أو الرحيل لأي فريق، بعدما قررت لجنة التخطيط بالأهلي عدم التجديد للاعب. 

وكشف الإعلامي إسلام صادق، مفاجآة مدوية عن مصير حسام عاشور، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بعد قرار القلعة الحمراء برحيله نهاية الموسم.

وقال صادق فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "حسام عاشور يقوم خلال الفترة الحالية باستشارة العديد من اللاعبين قبل الإعتزال وهم وائل جمعة وعماد متعب وأحمد بلال".
 
وأضاف: "عاشور يدرس الإعتزال من كافة النواحي، خاصة بعد الجلسة التى  عقدها معه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي مؤخرًا".

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