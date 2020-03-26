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سيرين عبدالنور توجه رسالة شكر لأطباء العالم

الخميس 26/مارس/2020 - 11:32 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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دعمت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور الأطباء بالعالم ووجهت لهم رسالة شكر وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.

ونشرت سيرين عبدالنور صورة لمجموعة من الاطباء يحملون لافتات "we stay here for you .. please stay home for us"، وعلقت على الصورة قائلة " الله يحميكن .. خليك بالبيت ".

من جانب آخر، حصد كليب "ليلة" لـ سيرين عبد النور نجاحًا كبيرًا وحقق مليونًا و400 ألف مشاهدة، بعد يوم من طرحه على يوتيوب.

يذكر أن كليب "ليلة" لـ سيرين عبد النور، من كلمات: أحمد علي موسى، ألحان: شادي حسن، توزيع مويسقي: إيدمي جبر، ميكس وماستر: سليمان دامين، الإنتاج الموسيقي: جاد شويري، وإخراج: جاد شويري.

سيرين عبدالنور توجه رسالة شكر لأطباء العالم
سيرين عبدالنور توجه رسالة شكر لأطباء العالم
سيرين عبدالنور توجه رسالة شكر لأطباء العالم
سيرين عبدالنور توجه رسالة شكر لأطباء العالم

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