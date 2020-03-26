أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 26 مارس: مذبحة مدريدية بأمر زيدان الاستغناء عن 7 لاعبين.. تحديد 50 مليون يورو لبيع نجم الريال.. الملكي يقترب من ضم ماكينة الأهداف

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 26 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صراع بين الملكي وغريمه التقليدي برشلونة على ضم نيكولاس ميلاميد ريبودو نجم إسبانيول الشاب. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد يحدد 50 مليون للتخلي عن نجمه

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ريال مدريد لا يمانع من رحيل نجم الفريق البرازيلي مارسيلو في فترة الإنتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الحالي.





وكشف موقع برنابيو ديجيتال الإسباني أن ريال مدريد على إستعداد للتخلي عن البرازيلي مارسيلو إذا وصل عرض تبلغ قيمته 50 مليون يورو.





وأكد الموقع الإسباني أن بايرن ميونخ من أبرز الأندية المهتمة بضم مارسيلو وذلك تحسباً لرحيل نجم الفريق البافاري النمساوي دافيد ألابا الذي ينتهي عقده مع العملاق البافاري في 2021.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد قد يُسهل عملية رحيل مارسيلو إلى صفوف بايرن ميونخ باعتبار النادي مهتماً بالتعاقد مع ألابا البالغ من العمر 27 عاماً.





- صراع برشلوني مدريدي على نجم إسبانيول

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه يوجد صراع بين برشلونة وريال مدريد قطبي الكرة الإسبانية على التعاقد مع المهاجم الصاعد نيكولاس ميلاميد ريبودو نجم إسبانيول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن كل فريق يعاني على مستوى الخط الأمامي وذلك بتقدم الثنائي كريم بنزيما نجم ريال مدريد ولويس سواريز نجم برشلونة في العمر بالإضافة إلى وجود رغبة ملحة لاكتشاف بديل مميز وصغير في السن.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كلا من ريال مدريد وبرشلونة يستهدفان ضم النجم الشاب الملقب بجوهرة إسبانيول، حيث إن ريبودو يمتلك شرط جزائي في عقده مع إسبانيول تبلغ قيمته 8 ملايين يورو وأن هذا الأمر يسهل مهمة الناديين في خطفه بالميركاتو الصيفي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيكولاس ميلاميد ريبودو يبلغ من العمر 18 عامًا ولديه أصول أرجنتينية لكنه اختار تمثيل منتخب إسبانيا في مراحل الناشئين المختلفة مما ساهم في جذب أنظار المتابعين إليه.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن المهاجم الواعد ريبودو يلعب مع فريق الرديف لإسبانيول بسبب صغر عمره، حيث شارك في 28 مباراة في جميع المسابقات والبطولات في الموسم الحالي تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف.





- مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد هدف الملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي سيشعر بالغضب من إدارة الشياطين الحمر إذا قامت بتجديد عقده لمدة موسم إضافي.





وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن النجم الفرنسي ارتبط بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم الماضي ولكن إدارة الشياطين الحمر رفضت كل العروض المقدمة إلى بوجبا الذي ينتهي عقده في يونيو عام 2021.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن العلاقة بين بول بوجبا ووكيل أعماله ومانشستر يونايتد متوترة بالفعل وأنه إذا سيطر مانشستر يونايتد على مستقبل النجم الفرنسي فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التوترات.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الملكي سيحاول مرة آخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بوجبا ارتبط بالعودة إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف المقبل وذلك في ظل رغبته في عدم الاستمرار مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن بول بوجبا لم يشارك سوى في مباراتين قفط مع مانشستر يونايتد منذ شهر سبتمبر الماضي بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها في الموسم الحالي.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بول بوجبا البالغ من العمر 27 عامًا كان قد انضم إلى صفوف الشياطين الحمر مقابل 89 مليون جنيه إسترليني قادمًا من يوفنتوس في عام 2016.





- نجم ريال مدريد يدخل دائرة إهتمامات آرسنال

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن خيمس رودريجيز عاد إلى ريال مدريد في الصيف الماضي بعد موسمين قضاهما على سبيل الإعارة في بايرن ميونيخ وخاض هذا الموسم 13 مباراة وسجل هدف واحد وصنع هدفين.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن خيمس رودريجيز دخل دائرة اهتمامات آرسنال الذي يخطط لتعزيز وتدعيم خط هجوم الفريق.





وعلى جانب آخر، أكدت وسائل إعلام إيطالية أن مانشستر سيتي يرغب في الحصول على خيمس رودريجيز بينما كان النجم الكولومبي قريبًا من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد أن أبدى كلا من نابولي وأتلتيكو مدريد اهتماما بضمه.





- هازارد يعلق على أول موسم له مع الملكي ويتحدث عن إصابته

صرح البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد أن موسمه الأول مع الملكي قد فسد بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها في الشهور الماضية.





وعن موسمه الأول في ريال مدريد، قال هازارد في تصريحات للإذاعة والتلفزيون البلجيكي:"الإصابات أفسدت موسمي الأول مع ريال مدريد ولكن هناك بعض الإيجابيات الأخرى، أعتقد أن هذا الموسم ساعدني كثيرًا على التكيف في الأجواء المحيطة داخل ريال مدريد. وبالتالي، سيتم الحكم على آدائي مع الفريق في الموسم المقبل".





وأضاف:"لا زال هناك 4 سنوات في عقدي مع ريال مدريد ولقد قابلت أصدقاء جدد وهناك لاعبون رائعين بالفريق والأمر يعود لي لأثبت جدارتي بارتداء قميص هذا النادي الكبير".





وعن إصابته، علق هازارد قائلا: "اتصل بي زيدان بالأمس وأخبرته بأنني أزلت الغرز في موضع الإصابة بعد العملية الجراحية قبل أسبوع".





وعن الدوري الإسباني وإمكانية استئنافه، قال هازارد:"لا أحد يعلم ماذا سيحدث في الموسم الحالي وفقًا لما نعيش ونأمل أن تكون لدينا فرصة لإنهائه لأننا سنشعر بخيبة أمل كبيرة إذا تم إلغاءه".





وعن مخاوفه من فيروس كورونا، علق هازارد قائلاًُ:"أشعر بالقلق قليلًا مثل بقية الناس لكنني لا أخرج من منزلي ولا أقابل أي شخص آخر".





وعن تأجيل يورو 2020 لمدة عام وضمان المشاركة بها، صرح هازارد قائلاً:"كنت سأعود للتدريبات في الوقت المناسب لأشارك في تلك البطولة في الصيف المقبل لأنني حاولت بكل ما لدي بعد الإصابة لأصل للجاهزية التي تحتاجها بطولة مثل اليورو".





واختتم هازارد تصريحاته قائلاً:"لقد شعرت بخيبة أمل بسبب تأجيلها لأن الجماهير تنتظر في كل عام بطولة كبرى في الصيف لكن أولويات الحياة أجبرت المسئولين على تأجيل البطولة ولننتظرها في العام المقبل بفارغ الصبر".





- بروسيا دورتموند يفتتح مزاد بيع سانشو في الصيف

حددت إدارة فريق بروسيا دورتموند الألماني سعر بيع نجم الأصفر الألماني الإنجليزى جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وأشارت تقارير صحفية ألمانية مساء الخميس أن إدارة بروسيا دورتموند تريد 130 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل





النجم الإنجليزى جادون سانشو جناح الفريق الأصفر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وأضافت التقارير الألمانية، أن نجم بروسيا دورتموند الإنجليزي الشاب يسعى للتواجد ضمن أحد الفرق المتأهلة لدورى أبطال أوروبا، فيما أبدى العديد من الأندية وخصوصًا الإنجليزية الاهتمام بالنجم الشاب.





وأشار المصدر الى أن هناك عدة أندية أوروبية ترغب بالتعاقد مع سانشو صاحب الـ19 عاماً وهي، ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، مانشستر يونايتد بالإضافة إلي اهتمام ليفربول بضم نجم بروسيا دورتموند الألماني الشاب.





- أوباميانج على رادار ريال مدريد

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني حسم صفقة مدوية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال سوق الإنتقالات الصيفية، في إطار خطة إدارة النادي الملكي لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يُراقب واحد من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي، لتدعيم خط هجوم الفريق المدريدي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد يسعي للحصول على خدمات الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي، لتدعيم الخط الأمامي للفريق رغم وجود الثلاثي كريم بنزيما ولوكا يوفيتش، وماريانو دياز، ولكن يبدو أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان غير مقتنع بمستوي اللاعبين الثلاثة.





وجاء إهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع "اوباميانج" خاصة بعد اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع أرسنال والذي ينتهي عقده الموسم المقبل، ويريد اللاعب الرحيل عن النادي اللندني وخوض تجربة جديدة.





وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد يتابع بعض المهاجمين الآخرين لتدعيم خط هجومه في الصيف أبرزهم هاري كين نجم توتنهام وإيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، لكن يبقي أوباميانج الأقرب للإنتقال لصفوف النادي الملكي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيدخل في مفاوضات مع إدارة أرسنال لمحاولة تخفيض قيمة صفقة أوباميانج، وقد يستخدم المرينجي داني سيبايوس المعار لصفوف أرسنال لاقناع إدارة المدفعجية بالتخلي عن المهاجم الجابوني.





- مجزرة في ريال مدريد.. الاستغناء عن 7 لاعبين دفعة واحدة

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني رحيل بعض اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل ضم صفقات جديدة تفيد الفريق في الموسم الجديد مع زين الدين زيدان مدرب النادي الأبيض.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن زيدان وضع قائمة سيرحل منها عدد كبير من اللاعبين في الصيف، وذلك بعد أدائهم السلبي هذا الموسم مع الفريق أو عدم قدراتهم على تمثيل الريال.





وجاءت قائمة اللاعبين المهددين بالرحيل عن ريال مدريد كالتالي :-

جاريث بيل، خاميس رودريجيز، ماريانو دياز، لوكا يوفيتش، ألفارو أودريوزولا، مارسيلو، لوكا مودريتش.

ويسعى زيدان للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف، وأيضا محاولة ضم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد لتدعيم خط الوسط في الفريق.



