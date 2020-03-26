بعد ظهوره بحفل أون لاين.. عمر خيرت يتصدر"التريند"

أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفل أونلاين مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 9 بتوقيت مصر، وذلك عبر موقع وزارة الثقافة المصرية، ضمن مبادرتها «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»،



وتصدر اسم عمر خيرت قوائم التريند، وسط تفاعل شديد من محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذين عبروا عن اعجابهم الشديد بكل مايقدمه من فن راقي.



جدير بالذكر أن حفل الموسيقار عمر خيرت يضم عدد كبير من النجوم وهم مدحت صالح وعلي الحجار وريهام عبد الحكيم.



