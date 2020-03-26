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المنتخب الأوليمبي يُكفل 600 أسرة

الخميس 26/مارس/2020 - 10:36 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبي بقيادة شوقي غريب، التكفل ب 600 أسرةفى مبادرة خيرية لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقرر المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون ولاعبي الفريق المساهمة في دورهم المجتمعي بكفالة 500 أسرة في مبادرة "تحدي الخير" و100 أسرة في مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ورحبت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بمبادرة أسرة المنتخب الأوليمبي، كما وجهت التحية للمنتخب وجهازه الفني ولاعبيه على هذه البادرة الطيبة ، آملين من المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأبناءنا جميعا من كل سوء.

وكان اليوم أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري، التكفل ب 120 أسرة ويسلم التبرعات لإحدي الجمعيات الخيرية.

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