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أخبار برشلونة اليوم الخيمس 26 مارس: بارتوميو يخذل ميسي.. كورونا يضرب برشلونة بقوة.. نجم البرسا يقرر الانتقال لريال مدريد.. شتيجن يثير رعب الجماهير

الخميس 26/مارس/2020 - 10:31 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 26 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 26 - 3 - 2020 :-

- برشلونة يخذل ميسي من جديد بسبب نيمار

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة أبلغ نيمار ألا يقوم بهذا الحل وينتظر قليلا لتقوم إدارة النادي بالتفاوض مع سان جيرمان بشكل مباشر بدلا من اللجوء إلى الفيفا، وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة منع نيمار من اللجوء إلى الفيفا لأن هذا الحل كان سيجبر نادي برشلونة على دفع مبلغ 180 مليون يورو لنادي باريس سان جيرمان وهذا سيتسبب في إهتزاز صورة الفريق أمام العالم في ظل الأزمة المالية التي يعيشها الجميع بسبب فيروس كورونا.

- لاعبو برشلونة يوجهون ضربة قاضية إلى "بارتوميو" ويخذلون جماهيرهم

أفادت شبكة إي إس بي إن الأمريكية أن المناقشات بين قادة الفريق ومجلس الإدارة مستمرة، لكنها أكدت أن اللاعبين غير سعداء بالطريقة التي تنوي الإدارة التعامل بها مع الأزمة، وتابعت أن صعوبة المفاوضات بين الطرفين، تكمن في وجود بعض الخلافات بين اللاعبين وبعض أعضاء مجلس الإدارة، ورغم ذلك فإن هناك حالة من التفاؤل حول إمكانية التوصل إلى اتفاق.

- حقيقة خيانة تير شتيجن لبرشلونة

اكدت صحيفة الماركا الاسبانية على أن نادي بايرن ميونيخ طلب التعاقد مع تيرشتيجن من برشلونة في الصيف المقبل واستغلال توتر علاقة الحارس مع إدارة النادي بسبب توقف مفاوضات تمديد عقده، واشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من عرض البايرن عرضاً مميزاً للحارس تيرشتيجن إلا أنه لا ينوي مغادرة النادي الكتالوني معلناً استمراره مع الفريق في السنوات القادمة.

- تقرير إسباني يكشف موقف برشلونة من انضمام شتيجن لبايرن ميونيخ

قالت صحيفة ماركا الإسبانية:" هناك احتمالية انتقال الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الاسباني الي صفوف نادي بايرن ميونخ خلال الصيف المقبل لكي يكون خليفة الحارس مانويل نوير في حماية عرين الفريق البافاري بالموسم الجديد"، وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو مصممه على الاحتفاظ بخدمات الحارس الدولي الألماني تير شتيجن الذي يعد أهم عنصر داخل الفريق بعد النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أما ارتباط شتيجن بالانتقال إلى بايرن ميونخ، لن تضيف إلا بعض الإثارة على المفاوضات الجارية بين الحارس وبرشلونة حول الراتب السنوي".

- عرض مفاجئ.. مانشستر يونايتد يخطط لخطف نجم برشلونة

وفقًا لصحية "ميرور" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يسعي للتعاقد مع "جريزمان" خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما انتشرت أنباء عن اقتراب اللاعب الفرنسي من مغادرة النادي الكتالوني نهاية الموسم الحالي، وأشارت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد أبدي استعداده لدفع القيمة المالية التي حددها نادي برشلونة والبالغة 90 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات الفرنسي "جريزمان" الصيف المقبل.

- كورونا يضرب برشلونة.. الإعلان عن أول حالة إصابة في الفريق الكتالوني

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن إصابة رامون كانال، رئيس الجهاز الطبي لفريق برشلونة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن كانال وجوسيب أنطوني جوتييريز (طبيب فريق كرة اليد ) يتواجدان حاليًا في المستشفى للخضوع للعلاج، وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق غلق مقر التدريبات، مع التزام اللاعبين بالبقاء في منازلهم مع مراعاة القيام ببرامج يومية فردية خاصة للحافظ على لياقتهم البدنية.

خيانة في برشلونة

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال أحد نجوم برشلونة إلى صفوف الغريم التلقليدي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، بأن البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة المعار إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني ينوي الانتقال الفريق الملكي خلال ميركاتو الشتاء.

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