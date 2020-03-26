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عاجل.. التفاصيل الكاملة لحريق نادي الزمالك

الخميس 26/مارس/2020 - 10:16 م
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حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
أحمد السيد
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انتشرت في الساعات الأخيرة بعض مقاطع فيديو تُشير إلى إندلاع حريق هائل في مقر نادي الزمالك بحي المهندسين.

وعلم الفجر الرياضي بأن مقر نادي الزمالك لم يتعرض لأي حريق، وأن الحريق في المجمع الطبي لمسجد الحامدية الشاذلية الملاصق لمقر القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك بأن مقر النادي سليم ولم يتأثر بحريق المجمع الطبي ولا يوجد أي خسائر في الأرواح داخل النادي حتى الآن.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارات المطافي تواجدت للتعامل مع الحريق بسرعة كبيرة، وحتى الآن لا يوجد لأي خسائر بشرية والأمور جاري السيطرة عليها.

الكلمات المفتاحية

حريق الزمالك حريق الزمالك الحامدية الشاذلية أخبار الزمالك

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