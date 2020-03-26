عاجل.. التفاصيل الكاملة لحريق نادي الزمالك

انتشرت في الساعات الأخيرة بعض مقاطع فيديو تُشير إلى إندلاع حريق هائل في مقر نادي الزمالك بحي المهندسين.





وعلم الفجر الرياضي بأن مقر نادي الزمالك لم يتعرض لأي حريق، وأن الحريق في المجمع الطبي لمسجد الحامدية الشاذلية الملاصق لمقر القلعة البيضاء.





وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك بأن مقر النادي سليم ولم يتأثر بحريق المجمع الطبي ولا يوجد أي خسائر في الأرواح داخل النادي حتى الآن.



