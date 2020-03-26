السلطات الألمانية تسجل 266 حالة وفاة و43 ألف إصابة بكورونا





سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، 6 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 43 ألف إصابة، وبلغت عدد الوفيات المؤكدة 266 حالة حتى مساء اليوم.





وكان البرلمان الألماني، قد أقر يوم أمس الأربعاء، حزمة مساعدات غير مسبوقة بمليارات الدولارات في أزمة فيروس كورونا، وتشمل تمويل تدابير لإنقاذ الوظائف والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المستشفيات وضمان معيشة وإسكان المواطنين خلال الأزمة.





وقررت السلطات الألمانية، يوم الأحد الماضي، حظر التجمعات لأكثر من شخصين لمواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد في البلاد، يضاف ذلك إلى تدابير احترازية أخرى مثل إغلاق المدارس والجامعات، وتقييد عمل الحانات والمقاهي والمتاجر.





ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 521 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 23 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 123 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.



