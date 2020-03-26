Advertisements
Advertisements
Advertisements

السلطات الألمانية تسجل 266 حالة وفاة و43 ألف إصابة بكورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 10:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، 6 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 43 ألف إصابة، وبلغت عدد الوفيات المؤكدة 266 حالة حتى مساء اليوم.

وكان البرلمان الألماني، قد أقر يوم أمس الأربعاء، حزمة مساعدات غير مسبوقة بمليارات الدولارات في أزمة فيروس كورونا، وتشمل تمويل تدابير لإنقاذ الوظائف والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المستشفيات وضمان معيشة وإسكان المواطنين خلال الأزمة.

وقررت السلطات الألمانية، يوم الأحد الماضي، حظر التجمعات لأكثر من شخصين لمواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد في البلاد، يضاف ذلك إلى تدابير احترازية أخرى مثل إغلاق المدارس والجامعات، وتقييد عمل الحانات والمقاهي والمتاجر.

ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 521 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 23 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 123 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا السلطات الألمانية السلطات الألمانية ألمانيا

أخبار تهمك

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ حوالي 4 ساعات

"المافيا تتبرع بـ7مليار و الأمر الآن متروك للسماء" ..الهبد يجتاح السوشيال ميديا عن فيروس كورونا في ايطاليا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم بديل حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "التعليم": تأجيل امتحان المشروع الفني للدبلومات

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حريق في نادي الزمالك "فيديو"

منذ ساعة الا ربع

مجزرة في ريال مدريد.. الاستغناء عن 7 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"التعليم": إصدار قرارات مصيرية بعد قليل

منذ ساعة و 27 دقيقة

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم: المحتوى الدراسي لطلاب النقل حتى 15 مارس

منذ ساعة

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

فرنسا.. تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أمريكا.. تجازوعدد المصابين بفيروس كورونا الـ 60 ألف حالة

"فرانس برس" تكشف عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم

لبنان تفرض حظر التجوال بالبلاد لمواجهة انتشار كورونا

صحفيان إيطاليان: بابا الفاتيكان غير مصاب بفيروس كورونا

إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:22 م

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

04:58 م

عاجل.. حريق في نادي الزمالك "فيديو"

09:47 م

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

05:51 م

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status