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ماذا قدم لاعبو الزمالك المُعارين خارج أسوار القلعة البيضاء؟ (أرقام)

الخميس 26/مارس/2020 - 10:07 م
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أحمد رفعت
أحمد رفعت
علاء خليف
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ينتظر مسئولو الزمالك حسم ملف اللاعبين المُعارين وتحديد وجهتهم فى الموسم المقبل، خاصة وأن الأبيض يمتلك عدد كبير من اللاعبين المعارين فى الأندية الأخرى هذا الموسم، وتترك إدارة النادي حسم مصير هؤلاء اللاعبين للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي يدرس استعادة بعض اللاعبين بعد تألقهم خلال الفترة الحالية.

ومن أبرز لاعبي الزمالك المعارين الذين تألقوا بالموسم الحالي، المغربي حميد أحداد والذي ظهر بمستوي رائع رفقة فريق الرجاء المغربي، كذلك أحمد رفعت ورزاق سيسيه المعارين لفريق الإتحاد السكندري وقدم الثنائي عروضًا قوية مع زعيم الثغر في الدوري قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز ما قدمه نجوم الزمالك المعارين بالموسم الحالي:-


1- حميد أحداد:

انضم "أحداد" لفريق الرجاء المغربي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، وشارك مع فريقه في 17 مباراة (10 بالدوري المغربي – 7 في دوري أبطال إفريقيا) بواقع 1.91 دقيقة لعب، سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

2- أحمد رفعت:

انتقل لفريق الإتحاد السكندري في صيف 2019، وخاض 15 مباراة مع زعيم الثغر بالموسم الحالي (14 مباراة بالدوري – 1بكأس مصر) بواقع 1114 دقيقة لعب، سجل 4 أهداف وصنع 6 أهداف أخري.

3- رزاق سيسيه:

انضم للزمالك موسم 2017 – 2018 قادمًا من أسوان، ولم يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأبيض، ليتم إعارته لفريق الإتحاد السكندري في شتاء 2018، وتم تمديد إعارته لزعيم الثغر عدة مرات، وخاض 68 مباراة مع الفريق (5118 دقيقة لعب)، سجل 12 هدفًا وصنع 13 هدفًا، وحصل على 4 انذارات.

وخاض بالموسم الحالي 16 مباراة مع الإتحاد بإجمالي دقائق لعب 1339 دقيقة، سجل هدفين، وصنع 3 أهداف.

4- محمد أشرف روقة:

انتقل لصفوف طلائع الجيش معارًا من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وخاض 7 مباريات فقط مع الفريق العسكري (359 دقيقة لعب)، ولم يظهر بالمستوي المنتظر منه مما يجعل فرص عودته للقلعة البيضاء ضعيفة.

5- معروف يوسف:

انتقل لفريق المقاولون العرب في صيف 2019، وشارك في 16 مباراة مع ذئاب الجبل في مختلف البطولات بإجمالي دقائق لعب فعلية 1438 دقيقة، سجل هدفا، وصنع هدفين، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

6- أحمد فتوح:

انضم "فتوح" لصفوف نادي سموحة خلال شتاء 2019 للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي، وشارك في 22 مباراة مع الفريق السكندري منذ انضمامه للفريق بواقع 1980 دقيقة لعب، صنع هدفين.

 بينما شارك في الموسم الحالي في 15 مباراة بإجمالي دقائق لعب 1350 دقيقة وصنع هدف وحيد.

7- حسام باولو:

لعب "باولو" معارا في صفوف طلائع الجيش بالموسم الحالي، وشارك في 7 مباريات مع الفريق العسكري، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف، وباتت فرص عودته للقلعة البيضاء ضعيفة جدًا خاصة بسبب كبر سن اللاعب.

8- أحمد كابوريا:

انضم "كابوريا" لصفوف طلائع الجيش موسم 2018 – 2019، وشارك في 39 مباراة مع الفريق العسكري، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2443 دقيقة، سجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

أما في الموسم الحالي لعب "كابوريا" 8 مباريات مع الجيش، بواقع 545 دقيقة لعب، سجل هدف وصنع مثله، وأصبح قريبًا من الرحيل بشكل نهائي عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الكلمات المفتاحية

لاعبو الزمالك فيروس كورونا الزمالك أخبار الزمالك أحمد فتوح أحمد رفعت

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