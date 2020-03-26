ريال مدريد يحسم مستقبل مارسيلو









حسم مسؤولو فريق ريال مدريد الإسباني مستقبل اللاعب البرازيلي مارسيلو من البقاء مع الفريق في الموسم المقبل او رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





واقترب مارسيلو من الرحيل عن صفوف ريال مدريد، وذلك بعد عدم قناعة زيدان مدرب الفريق بقدرات البرازيلي خلال الموسم الجاري.





وأشارت تقارير إسبانية حسب "برنابيو ديجيتال"، إن ريال مدريد حدد مبلغ 50 مليون يورو الإستغناء عن مارسيلو لأي نادي في الصيف.





ويسعى ريال مدريد أيضاً لدخول مارسيلو في صفقة تبادلية مع نادي بايرن ميونيخ والتعاقد مع النمساوي ديفيد الابا الذي يريد الرحيل عن صفوف الفريق البافاري.



