النيابة العامة تفرض غرامة 100 ألف ريال على مخالفي نظام البيانات التجارية

وأضافت النيابة العامة، عبر "تويتر"، أن مخالفة نظام البيانات التجارية، تعرض مرتكبها لغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وفي حالة العود (للمخالفة) تضاعف العقوبة مع غلق المحال لمدة تصل لسنة.





وأكَّدت النيابة العامة، أن البيان التجاري يشمل نظاميًا كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويتضمن عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كليهما، أو طاقتها أو وزنها أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية والجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه.





كما يشمل النظام العناصر الداخلية في تركيب البضائع، واسم المنتج أو الصانع أو صفاته، أو وجود براءات اختراع، أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات، أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية، والاسم والشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به، على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق في كل ما يقع من مخالفات لهذا النظام (البيانات التجارية)، ومباشرة الادعاء أمام الجهات القضائية.