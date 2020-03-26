Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التربية والتعليم يكشف موقف امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف النهائي

الخميس 26/مارس/2020 - 10:07 م
Advertisements
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
كشف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ، عن أن الوزارة ستعلن اليوم الخميس الموافق الـ26 من مارس الجاري، عن حزمة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية مع الحفاظ على المخرجات التعليمية.

وزير التربية والتعليم

ويترقب الكثيرون ظهور وزير التربية والتعليم  لمعرفة تفاصيل امتحانات نهاية العام لجميع الطلاب وكيفية وآليات عقد الاختبارات لطلاب الشهادات العامة وتفاصيل البحث الذى يتقدم به طلاب النقل من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى.

تصريحات وزير التربية والتعليم  

وقال وزير التربية والتعليم إنه لم يحدث أية تعديلات بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 ، موضحًا أن ما تم تداوله بشأن المواد الدراسية (خارج المجموع) يخص سنوات النقل فقط، وتطالب الوزارة الصحفيين بعدم تداول أي أخبار دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.

وزير التربية والتعليم  وموعد امتحانات الثانوية العامة

واعتمد وزير التربية والتعليم  خلال الفترة الماضية، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الد راسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.

الكلمات المفتاحية

وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الظروف الاستثنائية الدكتور طارق شوقي

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم بديل حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

منذ ساعة و 13 دقيقة

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة في ريال مدريد.. الاستغناء عن 7 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 8 ساعات

"التعليم": إصدار قرارات مصيرية بعد قليل

منذ ساعة و نصف

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "التعليم": تأجيل امتحان المشروع الفني للدبلومات

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول فيديو لحريق نادي الزمالك

منذ نصف ساعة

"المافيا تتبرع بـ7مليار و الأمر الآن متروك للسماء" ..الهبد يجتاح السوشيال ميديا عن فيروس كورونا في ايطاليا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. حريق في نادي الزمالك "فيديو"

منذ أقل من ساعة

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم: المحتوى الدراسي لطلاب النقل حتى 15 مارس

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصادر بالتعليم تكشف تفاصيل تعديل قرار التقويم للصفوف الثاني والثالث الابتدائي

وزير التعليم يكشف تفاصيل القرار الجديد بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي

وزير التعليم يحذر المدارس من عمل امتحانات للطلاب تحت مسمى "تقييم": "لا تفسدوا فلسفة النظام الجديد"

"التعليم" تشدد على عدم إشراك معلمات رياض الأطفال في أعمال الامتحانات

ننشر لكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد اعتمادة رسميًا من وزارة التربية والتعليم"Exams"

التعليم: لا تغير في امتحانات الصف الثالث الثانوي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:22 م

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

04:58 م

عاجل.. حريق في نادي الزمالك "فيديو"

09:47 م

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

05:51 م

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status