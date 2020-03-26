وزير التربية والتعليم يكشف موقف امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف النهائي

كشف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ، عن أن الوزارة ستعلن اليوم الخميس الموافق الـ26 من مارس الجاري، عن حزمة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية مع الحفاظ على المخرجات التعليمية.





وزير التربية والتعليم





ويترقب الكثيرون ظهور وزير التربية والتعليم لمعرفة تفاصيل امتحانات نهاية العام لجميع الطلاب وكيفية وآليات عقد الاختبارات لطلاب الشهادات العامة وتفاصيل البحث الذى يتقدم به طلاب النقل من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى.





تصريحات وزير التربية والتعليم





وقال وزير التربية والتعليم إنه لم يحدث أية تعديلات بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 ، موضحًا أن ما تم تداوله بشأن المواد الدراسية (خارج المجموع) يخص سنوات النقل فقط، وتطالب الوزارة الصحفيين بعدم تداول أي أخبار دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.





وزير التربية والتعليم وموعد امتحانات الثانوية العامة





واعتمد وزير التربية والتعليم خلال الفترة الماضية، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الد راسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.



