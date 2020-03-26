تعرف على قرار رئيس جامعة المنصورة لصالح العاملين بالمستشفيات والتعليم



كما وافق على منح المشتغلين بالأجر اليومي بقطاعي التعليم والمستشفيات مكافأة مالية قدرها 500 جنيه

نظرا للجهد المبذول وتواجدهم بالعمل ساعات اضافية لإنجاز الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية وذلك نظرا لما قام به العاملين من جهود متميزة في سبيل إنجاز الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية ولحثهم أيضا على بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بالجامعة واعلاء شأنها بين الجامعات المصرية.



كما قرر منح الهيئة المعاونة " المعيدين والمدرسين المساعدين " بالجامعة مكافأة قدرها 750 جنيه

نظرًا لما قام به المعيدين والمدرسين المساعدين من جهود متميزة في العملية التعليمية وإنجاز الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية ولحثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بالجامعة وإعلاء شأنها بين الجامعات المصرية.



وعلى صعيد آخر كشف الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة قامت بإنتاج مستلزمات الوقاية الشخصية ذاتيا لتوفير مخزون استراتيجي وكميات كافية من أدوات ومستلزمات الوقاية للفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية.



في اطار الخطة الاحترازية التي تتخذها جامعة المنصورة للوقاية من انتشار فيروس كرونا المستجد

وتقوم حاليا وحدة التفصيل بالمدن الجامعية ذاتيا بإنتاج " ماسكات الوجه وبدل الوقاية" لتوفير مستلزمات الوقاية الشخصية للفرق الطبية بالمستشفيات بمواصفات طبية عالية الجودة ويتم تعقيمها طبقا لمعايير التعقيم والأمان

يأتى ذلك فى اطار حرص الجامعة لتوفير مستلزمات الحماية والوقاية الشخصية بما يكفل سلامة ووقاية افراد الطواقم الطبية أثناء ممارسة مهامهم فى ظل الظروف الطارئة.





قرر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الخميس منح العاملين بقطاع المستشفيات " مثبتين، موقتين، منتدبين، ومتعاقدين " مكافأة قدرها 1000 جنيه ومنح العاملين بقطاع التعليم " مثبتين، موقتين، منتدبين " مكافأة قدرها 750 جنيه موجها الشكر لجميع منسوبى القطاع الطبى بالجامعة وذلك تثمينا للدور الفاعل الذى يقوم به العاملون فى تلك الفترة الزمنية الصعبة وتقديرًا لجهودهم المبذولة ودورهم الفعال في مواجهة تداعيات فيروس كورونا ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.كما وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومديري المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والصيادلة والعاملين بكافة فئاتهم من إداريين وفنيين وأمن إدارى وفندقة لحرصهم الشديد على التواجد المستمر وتنفيذ خطة الدولة لاتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.