بالصور.. حريق هائل داخل مخزن في الوراق

اندلع حريق هائل في مخزن كراسي بمنطقة الوراق شمال المحافظة، مساء اليوم الخميس، وجار السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.





وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مخزن بمنطقة عزبة الخلايفة، بمنطقة الوراق، شمال المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 5 سيارات إطفاء، وجار محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.



