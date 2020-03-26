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عاجل.. حريق هائل بجوار نادي الزمالك
الخميس 26/مارس/2020 - 09:58 م
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إيمان عبد العاطي
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نشب حريق هائل بالمجمع الطبي لمسجد الحامدية الشاذلية، بجوار نادي الزمالك، بمنطقة المهندسين، وجار السيطرة على الحريق، قبل وقوع خسائر بشرية.
وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بالمجمع الطبي بمسجد الحامدية الشاذلية بجوار نادي الزمالك.
ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.