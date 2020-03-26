عاجل.. حريق هائل بجوار نادي الزمالك

نشب حريق هائل بالمجمع الطبي لمسجد الحامدية الشاذلية، بجوار نادي الزمالك، بمنطقة المهندسين، وجار السيطرة على الحريق، قبل وقوع خسائر بشرية.





وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بالمجمع الطبي بمسجد الحامدية الشاذلية بجوار نادي الزمالك.



