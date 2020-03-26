"العواد" يشيد بقرار الجهات المختصة بالمملكة إطلاق سراح 250 موقوفاً

أشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد، بقرار الجهات المختصة في المملكة إطلاق سراح أكثر من 250 موقوفاً في قضايا مخالفة لأنظمة العمل وأمن الحدود، وتسهيل عودتهم لبلادهم.





وأوضح العواد أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وتأكيداً لالتزام المملكة بحماية كافة الأشخاص الموجودين على أرضها من الأمراض الوبائية والعدوى.





رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن المملكة العربية السعودية دولة رائدة في مجال حقوق الإنسان، سارعت الخطى في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، التي شهدت تحولات نوعية وإصلاحات جذرية، عبر بوتقة من الأنظمة والقرارات مثّلت مجتمعة عنواناً عريضاً لحماية حقوق الإنسان.

وشدد العواد على أن المملكة تصدت لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بعدد من الإجراءات الاحترازية راعت فيها حقوق الإنسان ولم تفرق فيها بين مواطن ومقيم، وقرت حزمة من الدعم الاقتصادي لمعالجة الآثار المترتبة اقتصاديا شملت تلك الحزمة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وشدد العواد في تصريح له بمناسبة إعلان رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عقد القمة الاستثنائية الافتراضية للمجموعة عن فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم (الخميس)، على أن عقد هذه القمة يأتي امتداداً لجهود المملكة على الساحة الدولية لقيادة العمل المشترك العالمي لما فيه خير الإنسان بغض النظر عن جنسه وجنسيته أو ديانته، إذ إن حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ينصب على تحقيق التعاون لما فيه خير الإنسانية جمعاء.







