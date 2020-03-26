محافظ قنا يتابع إجراءات تنفيذ قرارات رئيس الوزراء (صور)



كما نفذت قوات الأمن بمديرية أمن قنا، اعمال قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا.



كما أغلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عدد من الطرق العامة والحيوية في بعض مراكز المحافظة، من أجل تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا.





تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عددًا من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا، لمتابعة إجراءات تطبيق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 والذي تضمن ايقاف حركة المواطنين بدءا من الاربعاء 2532020 من الساعه 7 مساءً وحتى 6 صباحًا واغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات وما يماثلها من منشئات من الساعة 5 مساءا الي 6 صباحا علي ان يتم إغلاقها بشكل كامل يومي الجمعة والسبت فيما عدا محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، وذلك في اطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.رافقه خلال الجولة اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.وتابع محافظ قنا الخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع والميادين للتأكد من التزام المواطنين بالقرار وتطبيق المواعيد المحددة لفتح وغلق المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظا علي سلامة وصحة المواطنين، وأشاد محافظ قنا بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية والتزامهم الكامل بالإجراءات المقررة.ووجه محافظ قنا مسئولي الوحدات المحلية والأجهزة الامنية والتنفيذية بالمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والنوادي الرياضية، وجميع الصالات الرياضية، عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشددًا على تنفيذ قرار الغلق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.جدير بالذكر أن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، أعلن اول أمس الثلاثاء عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.