Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقام على 150 متراً.. معاينة مصنع عثر بداخله 150 ألف كمامة مجهولة المصدر بالحوامدية

الخميس 26/مارس/2020 - 09:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة، إلى أن المصنع المعثور داخله 150 ألف كمامة مجهولة المصدر، بمدينة الحوامدية، غير مرخص، ومقام على مساحة 150 مترا، بالطابق الأرضي بأحد العقارات بالمنطقة.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إحباط ترويج 150 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية على الأسواق، بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب عبد العزيز فرحات معاون مباحث القسم، مفادها استغلال "صبري.ح.م"، 38 سنة، فني بشركة السكر، ومقيم بدائرة القسم، الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وعدوى فيروس الكورونا، وإقبال المواطنين على شراء الكمامات الطبية، فقام بإنشاء مصنع بدون ترخيص بمسكنه، لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة الصنع وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإدخال الغش على المواطنين.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أكدت صحة المعلومات الواردة، وأنه يبيعها بالمحلات والأسواق على أنها معقمة بأسعار زاهدة محققًا أرباحًا طائلة بطريقة غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بمداهمة المصنع المتحري عنه، والقبض على مالكه، ومصادرة ما بداخله من كمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وأعدت القوات مأمورية برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقيب عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبد القادر، ومداهمة المصنع المشار إليه، وعُثر بداخله على 150 ألف كمامة مجهولة المصدر، 8 ماكينة خياطة، مقص كبير الحجم، 2 كرتونة استيك، 2 لفافة قماش (أبيض وازرق) طول كل منهما 50 متر.


وتحفظت القوات على المضبوطات، وبمواجهة المتهم أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

مصر كمامات طبية كمامات فيروس كورونا اخبار

أخبار تهمك

وزير التعليم: المحتوى الدراسي لطلاب النقل حتى 15 مارس

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يحسم بديل حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "التعليم": تأجيل امتحان المشروع الفني للدبلومات

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

منذ ساعة و 10 دقيقة

"المافيا تتبرع بـ7مليار و الأمر الآن متروك للسماء" ..الهبد يجتاح السوشيال ميديا عن فيروس كورونا في ايطاليا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في ريال مدريد.. الاستغناء عن 7 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"التعليم": إصدار قرارات مصيرية بعد قليل

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ حوالي 6 ساعات

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. حريق في نادي الزمالك "فيديو"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط 876 كيلو شيكولاتة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالفيوم "صور"

فاسدة ومجهولة المصدر.. إحباط ترويج طن جبن في أكتوبر

داخل مصنع غير مرخص.. ضبط 6 أطنان مستحضرات تجميل فاسدة بالهرم

قبل طرحها بالأسواق.. إحباط ترويج نصف طن من حلوى المولد النبوي بالجيزة

إحباط ترويج 150 ألف "كمامة" غير مطابقة للمواصفات في الجيزة

بحوزته 150 ألفا.. حبس فني بشركة السكر لتصنيعه كمامات مجهولة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:22 م

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

04:58 م

عاجل.. حريق في نادي الزمالك "فيديو"

09:47 م

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

05:51 م

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status