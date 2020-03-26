ريهام أيمن بإطلالة جديدة برفقة زوجها عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة ريهام أمين مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "أيمن'' في هذه الصور برفقة زوجها الفنان شريف رمزي، مرتدية بنطال واسع من اللون الأبيض مع بلوزة من اللون الأسود مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.



وكتبت "أيمن'' على هذه الصور قائلة: "إحتراما لحظر التجول هذا، كن مبدعا وأستمتع بنزهة في السيارة".



وتابعت "أيمن" عبراتها قائلة: "ما هو أفضل من انتشار أفضل المأكولات المفضلة لدينا؟،زهناك شيء حول الأكل بين الطبيعة مع تلك التي كنز لا يمكن التغلب عليها".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: قمرات بتتصور والله، بحبكم جدا جدا ربنا يحفظكم يارب.

