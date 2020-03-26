تحول ظهوره"لايف" إلى حفل غنائي.. فضل شاكر مع نجله

يقوم عدد من الفنانين بمشاركة بعض الفيديوهات والصور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لدعوة جمهورهم إلى البقاء في المنزل وعدم النزول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،وقام أيضا عدد من المطربين بإقامة حفلات غنائية لهم "أون لاين" ولاقت إعجاب كبير من الجماهير.



و هذا السياق قام الفنان فضل شاكر بالظهور "لايف" مع ابنه من خلال إحدى مواقع التواصل الاجتماعي،وتحول "اللايف" إلى حفل غنائي،حيث واصل بغناء أفضل أغانيه وبدأ الجمهور بتشجيعه من خلال التعليقات.



وكانت فرقة "مسار إجباري" هي أول فرقة غنائية قامت بحفل غنائي "لايف" وأعجب الجمهور بها، ويستعد المطرب تامر عاشور إقامة حفل غنائي "لايف" غدا الجمعة 27 مارس عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وطرح فضل شاكر منذ فترة طويلة أغنية بعنوان "يا ترى" وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب، وأغنية "حبيتك" وهي كلمات محمد رفاعي، وألحان علي أباظة.