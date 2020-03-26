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عفاف شعيب لـ"الفجر الفني": هؤلاء قاموا بأداء أدوارهم ببراعة.. لهذا السبب أوجه الشكر للشعب المصري

الخميس 26/مارس/2020 - 10:24 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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أعربت الفنانة عفاف شعيب، عن رأيها في أداء العديد من الفنانين في مسلسل "ختم النمر" قائلة: "الفنان رشدي الشامي قام بدور صلاح النمر بكل براعة ونجاح".

وتابعت "شعيب" من خلال "الفجر الفني" قائلة: "وبالطبع الفنانة الجميلة وفاء سالم وأدائها للدور بإتقان شديد، مع الفنان تميم عبده الذي جسد دور زوجها بطريقة مبدعة".

وأضافت "شعيب" قائلة: "والدور الرائع للفنان إبراهيم فرح الله يرحمه في تجسيده لشخصية حكيم".

ووجهت "شعيب" شكرا خاصا للشعب المصري معبرة عن ذلك قائلة: "أوجه الشكر الى الشعب المصري الجميل، لإستيعابه خطورة هذا الموقف الصعب الذي يمر به العالم بأكمله".

وفي سياق أخر شارك في مسلسل "ختم النمر" كلا من أحمد صلاح حسني، كريم العمري، اسلام جمال، ميريهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، تميم عبده، تامر شلتوت وأخرين، و تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.

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