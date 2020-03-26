نيدفيد يبدأ مرحلة العلاج الطبيعي الأولى للتعافي من الإصابة

خضرع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.



ويقوم كريم نيدفيد حاليا بأداء مرحلة أولى من العلاج الطبيعي من الثبات ويخوض المرحلة الثانية من العلاج الطبيعي منتصف أبريل قبل بدء التأهيل البدني.



ويؤدي نيدفيد حاليا جانبا من تدريبات العلاج الطبيعي التي حددها له الطبيب المعالج في ألمانيا ويشرف عليها خالد محمود طبيب الفريق بالتواصل اليومي مع الطبيب الألماني.