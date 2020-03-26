الفنانة الإماراتية أريام تدعم حملة البقاء في المنزل

يدعم عدد من الفنانين حملة البقاء في المنزل، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وذالك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،وفي ظل ذالك قامت المطربة الإماراتية أريام بدعم هذه الحملة ودعوة الجماهير إلى البقاء في المنزل وذالك من خلال برنامج "انسيدر".



وقالت أريام في الفيديو "تنفيذا لقرارات وتوجيهات قيادتنا الحكيمة للحفاظ علينا كا مواطنين، الإلتزام بالمنزل،خليكم بالبيت مارسو كل اللي تبغونه"، وظهر معها أحد الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة وهو ينصح الجمهور قائلا "خليكم في البيت".



كشفت أريام عن مواصفات فتى أحلامها سابقا من خلال برنامج "عرب وود" وقالت أنه يريدها يحترمها ويقدرها ،وأنها تعلم أنه لا يوجد شخص كامل لكنها تريد شخص يقترب من الكمال.



وأجابت عن سؤال من هو فنان الإمارات الأول قائلة "مدحت حمد هو فنان الإمارات الأول"،وذكرت أنها تحب العطور لدرجة استخدامها لثلاث أنواع من العطور في آن واحد ولا تخجل من ذالك.



تعاونت المطربة أريام في بداية مشوارها الغنائي مع عدد من الشعراء منهم رئيس الدولة الشيخ زايد ابن سلطان آل نهيان وعلي ابن سالم الكعبي ومحمد ابن سالم الظاهري وحققت نجاحا كبيرا.

