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أمن الطرق بالمدينة المنورة ينفذ إجراءات منع الدخول والخروج

الخميس 26/مارس/2020 - 09:04 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نفذت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، الإجراءات الاحترازية الإضافية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تضمنت منع الدخول والخروج من مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً من اليوم 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ.

وكثفت إدارة القوة الخاصة لأمن الطرق إمكاناتها لمتابعة تنفيذ منع الدخول والخروج من المدينة المنورة والتنقل بين المناطق وذلك عبر مركز الضبط الأمني بطريق الهجرة، ومركز الضبط الأمني بطريق ينبع، ومركز الضبط الأمني بطريق تبوك، ومركز الضبط الأمني بطريق القصيم السريع، ومركز الضبط الأمني بطريق القصيم القديم.

وحثت وزارة الصحة السعودية، المواطنين على الالتزام بالنظام الغذائي السليم، وذلك تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية في المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في "إنفوجراف" للوزارة عبر موقع "تويتر"، نصحت فيه المواطنين بالحرص على تناول الفواكه والخضراوات والبقوليات، والإكثار من السوائل غير المحلاة خاصة الماء.

وأكدت الوزارة ضرورة تناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت، غير المشبعة الموجودة في الأسماك والأفوكادو، والمكسرات، وزيت الزيتون، واختيار وجبات خفيفة صحية، مع تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، والمكسرات والحبوب الكاملة. 

ووفق وزارة الصحة، يفضل تجنب عصائر الفواكه المحلاة ومركزات عصير الفاكهة، والكافيين والمشروبات الغازية، والدهون المتحولة في الأطعمة المصنعة

والوجبات السريعة والمقلية، مع تجنب الأغذية عالية السكريات والأملاح، والتقليل من أكل المطاعم، وكذلك الأغذية المصنعة. 

وأكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص، فيما تعافى 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.

وبين متحدث الصحة، أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل 1012 حالة حتى الآن، وأن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 112 حالة.

الكلمات المفتاحية

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