أمن الطرق بالمدينة المنورة ينفذ إجراءات منع الدخول والخروج

نفذت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، الإجراءات الاحترازية الإضافية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تضمنت منع الدخول والخروج من مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً من اليوم 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ.





وكثفت إدارة القوة الخاصة لأمن الطرق إمكاناتها لمتابعة تنفيذ منع الدخول والخروج من المدينة المنورة والتنقل بين المناطق وذلك عبر مركز الضبط الأمني بطريق الهجرة، ومركز الضبط الأمني بطريق ينبع، ومركز الضبط الأمني بطريق تبوك، ومركز الضبط الأمني بطريق القصيم السريع، ومركز الضبط الأمني بطريق القصيم القديم.



