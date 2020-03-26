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طبيب الأهلي: نتابع البرنامج التأهيلي للرباعي المصاب عبر "واتس آب"

الخميس 26/مارس/2020 - 09:11 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على متابعته بشكل يومي لتطورات البرامج البدنية والتأهيلية للاعبي الفريق الأحمر المصابين.

وأضاف محمود بأن هناك برامج محددة من الاطباء الألمان للاعبين الاربعة : سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود؛ يقومون بتنفيذها بشكل يومي بالرغم من التوقف الحالي .

وأوضح محمود أن الرباعي في تواصل يومي معه ويقومون. بتنفيذ برامجهم التأهيلية بالتنسيق عبر " واتس آب"مع طارق عبد العزيز ومحمد النجار اخصائيي التأهيل بالفريق .

وأشار طبيب الفريق إلى اللاعبين الأربعة استأنفوا برنامجهم في المنزل، بالرغم من التوقف الحالي حتى لا يتاثر أي منهم أو تطول مدة غيابه عن الفترة المحددة من الجانب الألماني الذي أجرى جراحة كل منهم.

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