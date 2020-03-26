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طبيب الأهلي: نتواصل مع الأطباء في ألمانيا لمتابعة إصابات اللاعبين

الخميس 26/مارس/2020 - 09:06 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد خالد محمود ،طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أنه يتواصل مع الأجهزة الطبية التي تشرف على تأهيل وعلاج إصابات لاعبي الفريق في ألمانيا بشكل مستمر .

وأضاف: فترة التوقف الحالية وحظر الطيران حول العالم ، بالإضافة إلى الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما على اي من المسافرين الي ألمانيا يزيد من صعوبة سفر اي لاعب حاليا لمتابعة برنامجه التأهيلي .

وواصل: نتابع بشكل مستمر مع الأطباء الألمان المعنيين بحالة الرباعي سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود تطورات برامجهم التأهيلية لتفادي اي قصور في البرامج الموضوعة لهم من الجانب الألماني .

وأشار: نقوم بمراسلات شبه يومية يتضمنها فيديوهات لكل لاعب منهم توجه إلى طبيبه في ألمانيا للوقوف على اي تطورات بشكل يومي.

واختتم حديثه قائلا: الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للاعبين الأربعة وكل منهم مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي.

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