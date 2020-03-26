طبيب الأهلي: نتواصل مع الأطباء في ألمانيا لمتابعة إصابات اللاعبين

أكد خالد محمود ،طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أنه يتواصل مع الأجهزة الطبية التي تشرف على تأهيل وعلاج إصابات لاعبي الفريق في ألمانيا بشكل مستمر .



وأضاف: فترة التوقف الحالية وحظر الطيران حول العالم ، بالإضافة إلى الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما على اي من المسافرين الي ألمانيا يزيد من صعوبة سفر اي لاعب حاليا لمتابعة برنامجه التأهيلي .



وواصل: نتابع بشكل مستمر مع الأطباء الألمان المعنيين بحالة الرباعي سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود تطورات برامجهم التأهيلية لتفادي اي قصور في البرامج الموضوعة لهم من الجانب الألماني .



وأشار: نقوم بمراسلات شبه يومية يتضمنها فيديوهات لكل لاعب منهم توجه إلى طبيبه في ألمانيا للوقوف على اي تطورات بشكل يومي.



واختتم حديثه قائلا: الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للاعبين الأربعة وكل منهم مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي.