"التعليم": إصدار قرارات مصيرية بعد قليل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سوف يتم إصدار البيان الرسمي الخاص بالقرارات الجديدة خلال 30 دقيقة من الآن.





وأضاف الوزير في بيان صحفي الآن، أن جميع القرارات ستكون تيسيرًا على الطلاب.





وذكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من قبل، أنه لا يعاقب أي طالب على ظروف كورونا التي فرضت على الجميع وأن مصلحة الطلاب وصحتهم وسلامتهم هي الأهم.





واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.





وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) الأسبوع الماضي، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.





وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https:study.ekb.eg



