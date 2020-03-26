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"التعليم": إصدار قرارات مصيرية بعد قليل

الخميس 26/مارس/2020 - 09:05 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سوف يتم إصدار البيان الرسمي الخاص بالقرارات الجديدة خلال 30 دقيقة من الآن.

وأضاف الوزير في بيان صحفي الآن، أن جميع القرارات ستكون تيسيرًا على الطلاب.

وذكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من قبل، أنه لا يعاقب أي طالب على ظروف كورونا التي فرضت على الجميع وأن مصلحة الطلاب وصحتهم وسلامتهم هي الأهم.

واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) الأسبوع الماضي، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https:study.ekb.eg

وتابع: "أن هذا الموقع يضم محتوى علميا رقمي هائلا لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تداعيات فيروس كورونا التعليم اخبار مصر

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